El CD Tenerife confirma su decimocuarto fichaje

Ya es oficial. Noel López de la Fuente (17/03/2003, Pontevedra) entra en la nómina de futbolistas del CDTenerife. El delantero gallego firma con el club blanquiazul hasta el 30 de junio de 2027, con opción a dos temporadas más.

Con esta novedad ya son 14 los refuerzos incorporados a la plantilla que entrena Álvaro Cervera. La lista incluye al portero Dani Martín, a los defensas Álvaro González, Facundo Agüero, Marc Mateu y Ander Zoilo; a los centrocampistas Josep Calavera, Juanjo Sánchez y Fabricio Assis de Souza;y los atacantes Jeremy Jorge, Nacho Gil, Mahamadou Balde, Cris Montes, Jesús de Miguel y Noel López. Todos son fichajes en propiedad.

«Es el típico futbolista rápido, que va a espacio y que ha marcado los mejores datos de velocidad de la categoría», avanzó Manu Guill hace unos días sobre la última adquisición del Tenerife, un futbolista que ofrecerá «un perfil distinto» al de los otros delanteros del plantel, Enric Gallego y Jesús de Miguel.

Por su parte, el entrenador Álvaro Cervera explicó que quería tener «un jugador rápido arriba», y el elegido fue Noel, cuya mayor virtud consiste en no perdonar «un desmarque» e ir «a todas».

Internacional sub 19

López, formado en el Tirso y luego en el Deportivo, irrumpió como una firme promesa del fútbol nacional de la mano del equipo coruñés en una temporada, la 21/22, en la que participó en 28 partidos y marcó cuatro goles en Primera RFEF con solo 18 años. En ese mismo ejercicio fue habitual en las convocatorias de la selección española sub 19. Bajo la supervisión de Santi Denia, se adentró en la escena internacional con compañeros como el tinerfeño Alberto Moleiro, Álvaro Carreras, Pablo Barrios, Jesús Vázquez, Juanlu Sáchez, Pablo Torre, Alejandro Bal de, Javi Guerra o Marc Pubill.

Con ese cartel, no sorprendió que recibiera ofertas de clubes más potentes. Una de ellas, del Real Madrid, que logró llevarlo a su filial, el Castilla, en el verano de 2022. Noel permaneció en la Fábrica de Valdebebas durante dos campañas, ambas con Raúl González como entrenador y en el ámbito de la Primera RFEF. Intervino en 15 encuentros –un gol– en la Liga 22/23 y no pasó de cinco en la posterior. El motivo de su escaso protagonismo en la campaña 23/24 fue una lesión que lo mantuvo de baja durante siete meses.

Al final de ese curso, el Real Madrid optó por buscarle una cesión para que tratara de recuperar ritmo de competición. El destino elegido fue el filial del Osasuna, con el que amplió su experiencia en Primera RFEF–16 partidos y un gol en la 24/25–. Llegados a ese punto, las partes decidieron separar sus camino. Noel terminó su préstamo en el Promesas y se quedó sin sitio en el Castilla. Pero no le faltaron ofertas. La que más le sedujo fue la del Tenerife, en el que ahora inicia una nueva etapa con la intención de relanzar su carrera. «Será un activo muy importante», remarcó Guill sobre un fichaje que ocupará plaza de menor de 23 años.

¿Plantilla cerrada?

El Tenerife no descarta llegar a 15 refuerzos en un mercado de verano que estará abierto hasta el 1 de septiembre. Cervera es partidario de aumentar las opciones en el centro del campo con un volante que sea polivalente. El problema está en que no hay huecos libres para mayores de 23 años. La Federación Española permite solo 18 en la categoría en la que competirá el Tenerife y en el plantel blanquiazul hay 21, un número que se reducirá con la inscripción de Javi Alonso como futbolistas del filial y con las salidas de Mo Dauda y Jorge Padilla, que están en camino.