El CD Tenerife confía en hacer como mínimo un fichaje más

La profunda remodelación que comenzó el equipo de Manu Guill a finales de la temporada pasada está a punto de tocar a su fin. El proceso está prácticamente acabado (en torno a un 95% de las tareas están ya resueltas) pero falta por abordar –o en su defecto solo formalizar– un puñado de operaciones. En el capítulo de altas, todas las fuentes consultadas por EL DÍA apuntan al inequívoco deseo de ponerle la guinda al plantel con alguna incorporación más. Es la misma información que la propiedad ha compartido con ciertos accionistas relevantes y patrocinadores de su máxima confianza.

Según las pistas que ofreció Álvaro Cervera tras el amistoso del viernes en Los Cristianos, buscan un futbolista que actúe «por dentro» y resulte «polivalente», esto es, que pueda amoldarse a distintas posiciones en un proyecto condicionado por el límite de fichas sénior (18), que además en el caso del Tenerife quedaron cubiertas muy pronto. De hecho, aún hay excedente, pendiente de finiquitar los contratos de Mo Dauda y Jorge Padilla, ambos declarados prescindibles por parte del club. En cuanto a Javi Alonso, se reintegrará al filial en cuanto se restablezca de su lesión en el pie.

La última semana ha traído consigo un claro intento de ofrecer imagen de unidad entre las distintas partes que conforman el área deportiva. Cervera ha pasado de demandar refuerzos «con empaque y conocimiento de la categoría», a pedir velocidad e incluso un fichaje más para el eje central –lo pidió tras la final del Teide– a conformarse con la llegada de Noel, que cierra el debate de la velocidad (según Guill)y a esperar una última incorporación en la quincena final del mercado de verano.

Alassan se queda

Para los próximos días queda anunciar oficialmente lo que ya es un secreto a voces:que Alassan se queda y además ha renovado su contrato, como anticipó EL DÍA. Su rúbrica ya está estampada en el documento que le unirá al representativo al menos hasta 2027, y solo queda posar ante las cámaras para confirmar su permanencia en el plantel. Para el canterano será u na de las fichas senior.

En cuanto a los hombres que sobran, el club podría optar por quebrar unilateralmente sus respectivos contratos (por la vía del despido)si antes no se alcanza un satisfactorio acuerdo para reubicarles en España o el extranjero. El caso de Dauda es más complejo por su alta ficha. De hecho, el club ha hecho varios movimientos para hallar un club de destino que sufrague el 100%de sus emolumentos, como sí consiguió con Adri Guerrero o Juande Rivas. Llegados a este punto, podría aceptarse un acuerdo donde la institución insular ponga de su parte. Menos dificultades habrá con Jorge Padilla, que probablemente espere a que el club rescinda anticipadamente su contrato para luego elegir entre los distintos pretendiente que ven con buenos ojos su fichaje.

La bautizada por el club como «última semana de pretemporada» –aunque luego habrá otra de ensayos y probaturas antes de viajar a Guadalajara- permitirá extraer nuevas conclusiones y obtener más pistas sobre las intenciones del club y Cervera en el triangular del sábado en La Palma. Las prestaciones notables de algunos jugadores con ficha en el B (Fran Sabina o Alberto Ulloa) alimenta sus opciones de empezar el curso con el primer equipo. Lo mismo que hará De Vuyst, que se ha ganado la etiqueta de segundo portero.Mientras el arquero jugó en Arona, el filial alistó a Aragonses para su amistoso del sábado.