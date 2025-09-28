CD Tenerife: Cervera puede emular a Valdano y Jesús de Miguel, a Pizzi

En caso de un nuevo triunfo ante el Zamora, el sábado Álvaro Cervera podría emular a Jorge Valdano y, a la vez, hacer lo propio el pichichi De Miguel con el ilustrísimo Pizzi. No hay parangón entre categorías –aquellos registros fueron en Primera y en el marco de la mejor temporada blanquiazul de la historia– pero son contadas las ocasiones en las que el representativo logró hilvanar seis victorias consecutivas. El próximo duelo en el Heliodoro Rodríguez López brinda a los blanquiazules una nueva opción de conseguirlo.

Con Valdano en la 92/93, el equipo llegó a unos niveles de regularidad y brillantez pocas veces acreditados por ninguna otra versión del Tenerife. La racha triunfal comenzó a domicilio y contra el Real Oviedo, con goles de Antonio Mata y Pier Luigi Cherubino. De los seis partidos de la serie, fue el úncio donde no mojó Pizzi, presente con sus goles en todos los demás. Lo siguiente fue la goleada al Rayo Vallecano (4-0) con doblete del hispano argentino.

Luego, el representativo fue capaz de profanar Balaídos ante el rival que le privaría meses más tarde de acceder a una final de la Copa del Rey. En liga, le superó por la mínima y con gol de Pizzi, cómo no. La cuarta victoria es la que permite que mantiene vivo el recuerdo de aquella racha en la memoria de muchos tinerfeñistas.

El 3-0 al Sevilla no solo significó mantener al Tenerife invicto y en la zona alta, sino también que el duelo Valdano-Menotti se decantase del lado local. Lo mismo que el Redondo-Maradona, que acabó con Diego expulsado.

Pero hubo más triunfos después. El quinto, ante Osasuna y el sexto contra la Real Sociedad. Ambos, con el mismo denominador común: Pizzi.

Con Benítez

Hubo otra ocasión, ya en este siglo, en la que el Tenerife concatenó seis partidos consecutivos en los que logró sumar 18 puntos (ya la victoria valía tres). Fue con otra celebridad en el banquillo insular como Rafa Benítez y, en su caso, halló el mismo premio que ahora ansía Cervera: un ascenso. Con el madrileño al mando de las operaciones, el cuadro blanquiazul ganó todos sus partidos entre las jornadas novena y decimocuarta. Sus adversarios fueron:Racing de Ferrol, Badajoz, Atlético de Madrid, Córdoba, Universidad de Las Palmas y Elche. A renglón seguido, una inesperada derrota en el Heliodoro frente al Extremadura, exequipo de Benítez, detuvo en seco la serie. Ysi con Valdano el héroe fue Pizzi, que anotó hasta en cinco partidos seguidos y en alguna oportunidad más de un gol por jornada; en la 2000/01 el héroe sin capa fue la gran revelación de la liga de plata, Luis García, que salió victorioso y a hombros en cinco de esos seis envites.

«En este tipo de rachas siempre hay un jugador que sobresale marcando muchos goles, al menos esa es la experiencia que yo tengo», asevera Cervera, en alusión en este caso a Jesús de Miguel. Esta vez le toca al madrileño acaparar casi todo el protagonismo con un Tenerife lanzado y que está rubricando el mejor comienzo de su historia. Cayeron Guadalajara, Mérida, Pontevedra, Ourense y más recientemente el Real Madrid Castilla. El sábado, puede caer la sexta.

