El CD Tenerife ya busca soluciones al caso Fabricio

Un fichaje que se hizo para traer soluciones se ha convertido en un problema. Es lo que ocurre con el particular caso de Fabricio Assís, jugador brasileño de 27 años que no ha debutado en Primera RFEF–proviene de un escalafón inferior–y que aterrizó en el proyecto del CDTenerife como «una apuesta de club». Un eufemismo para no clarificar quién es el gran avalista de esta operación, que viene desde muy arriba. Mientras Manu Guill niega la autoría del fichaje en sus distintas conversaciones con agentes e intermediarios, Cervera muestra desasosiego porque ve incompleta su plantilla. En señal de evidente disconformidad ya ha emitido algunos mensajes. Por si fuera poco, ha pedido –en público y en privado– otro mediocampista más.

En el club ya exploran diversas soluciones a este fichaje fallido de antemano. Porque no encaja en lo que el cuadro técnico demanda de un pivote ni tampoco cubre las necesidades solicitadas desde previamente desde el banquillo. Por si fuera poco, su estado de forma no es el más adecuado. En este sentido, al jugador se le trasladó que debía ponerse en el peso y la forma óptimos para hallar minutos en pretemporada. No los tuvo en el primer partidillo contra el B, lo que ya desató las primeras especulaciones;si bien la sensación de incomodidad con este movimiento (realizado a sugerencia del segundo máximo accionista)cogió forma en la final del Trofeo Teide, cuando el suramericano se quedó sin minutos. Su caso fue casi una excepción –tampoco jugaron Balde o Dylan– y luego vino el primer aviso público de Cervera. «Han jugado los que estaban en condiciones de hacerlo», explicitó.

Por si no se le hubiese entendido a la primera, a la segunda ya pedido el profesional blanquiazul jugadores «con más experiencia y empaque en la categoría». Otro mensaje cifrado a quien autorizó que viniesen hasta cinco jugadores sin recorrido en Primera RFEF, o con un minutaje en la competición de bronce muy lejano en el tiempo, de los años en que aún se conocía esta categoría como Segunda B. Entre estos movimientos auspiciados desde arriba y sin gustar del todo al tándem técnico figuran también Agüero primera experiencia en Europa) o Balde Jr., que ha llegado de Italia.

El malestar de Cervera no es un problema de divergencias de criterio de Guill, como pudiera parecer. Es más bien una sensación de inquietud creciente porque la realidad actual no encaja en la presentación del proyecto que le hicieron la propiedad y el consejero deportivo cuando se procedió a su renovación. Mientras, la tendencia a los fichajes fuera de carta se ha trasladado también al B y al C, donde aparecen con cierta frecuencia jugadores a prueba de la mano de Rayco, a los que su secretario personal introduce directamente a los técnicos de la base.