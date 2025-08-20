El CD Tenerife apuesta por congelar el precio de las entradas para la 25/26

El consejo de administración del CD Tenerife tiene decidido mantener inalterados los precios de las entradas para sus partidos como local en el Heliodoro Rodríguez López. Si finalmente hubiera una rebaja, sería prácticamente testimonial. Esta determinación pretende premiar a los abonados, a los que se les garantizó un descuento ostensible respecto a aquellos aficionados que decidan comprar sus localidades de forma individual, en muchos casos en función de la trayectoria deportiva y los resultados que vaya cosechando el representativo.

El presidente de la institución, Felipe Miñambres, ya advertía en su última aparición pública que quieren poner al abonado en el centro de todas sus decisiones. «Le queremos dar mérito y valor a toda la gente que se está sumando sin esperar a saber cuáles son los resultados. Le hemos pedido a nuestra afición que se ponga la camiseta del Tenerife en Primera RFEF, y lo están haciendo», expresó. En cuanto a los plazos, cree Miñambres que «ha habido tiempo de sobra, incluso más que en otras ocasiones», pero la campaña de afiliados tendrá solo diez días más: del 27 de agosto al 5 de septiembre. «Luego, ya no será posible abonarse», recalca el presidente.

El mensaje, apunta Felipe, es de «gratitud por los más de 12.000 que hay hasta ahora y también por su comprensión en el proceso que se está llevando a cabo». Se refiere a la forzosa reubicación de algunos seguidores blanquiazules, que no podrán ocupar su plaza de toda la vida«porque en algunos casos ese asiento ha dejado de existir». En cuanto a las reacciones que se están encontrando, explica Miñambres que «como es normal, todo el mundo empieza protestando pero acaba asumiendo la situación».

La decisión de mantener intactas las tarifas en el Heliodoro situaría la entrada de Tribuna en 31 euros y la más económica, la de Popular, se quedaría en 13. El deseo de la directiva es que el Rodríguez López esté lleno desde el primer encuentro en casa, que aún no tiene fecha ni horario, pero que será el primer fin de semana de septiembre contra el Mérida.

Lo que ha dicho Felipe

«Los abonados fieles tenen que tener el premio. Es la primera vez que esto va a pasar. El que no haya sido abonado hasta el 5 de septiembre, tendrá que sacar su entrada», expone el presidente. «Para nosotros, nos da energía saber que tenemos el respaldo de tanta gente detrás, pero vamos a poner ese margen temporal y ese límite», añade. Además, el club se ha sumado a los equipos de Primera RFEF que darán facilidades a los seguidores visitantes que quieran acudir a los distintos campos de la categoría. El precio único para todos ellos será de 15 euros.