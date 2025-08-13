El casting del ‘9’ en el Real Murcia se convierte en un quebradero de cabeza

Ascender de categoría desde la Primera RFEF hacia la Segunda División no es una tarea sencilla. Bien lo sabe el Real Murcia, que acumula ya once temporadas fuera del fútbol profesional y contará doce con el curso que está a punto de comenzar. Para dejar atrás esta larga y oscura etapa, el cuadro grana sabe lo que necesita: un gran equipo sin fisuras atrás, equilibrado en el medio y con mucha pólvora arriba. No obstante, no logra Asier Goiria tachar el último punto de su libreta desde la marcha del esloveno David Flakus.

Cuenta el Real Murcia con un ataque formado en la izquierda por Álvaro Bustos y Toral -por el momento-; Agim Zeka y Pedro León en el carril derecho; y varios perfiles que pueden ocupar la mediapunta como Ekain o Alex Schalk. Como delanteros dispone Joseba Etxeberria de Matheus Cadorini y un Pedro Benito que coquetea con su salida. Es la posición que más está costando cerrar al conjunto murcianista y aún queda mucha tela por cortar.

Son muchos los nombres que han sonado este verano para ocupar la demarcación de delantero centro en el conjunto grana. Unos más realistas, como el propio David Flakus, Iker Unzueta o Aitor Uzkudun, y otros más fantasiosos como el colombiano Radamel Falcao o el italiano Mario Balotelli. Por unas circunstancias o por otras, ninguno parece cerca del club que preside Felipe Moreno.

Obviando los surrealistas episodios sobre los veteranos futbolistas de renombre, el nombre que más se ha oído entre la parroquia grana este verano ha sido el de David y el apellido no ha sido otro que Flakus. El jugador del Castellón ha sido, desde su marcha, el principal objetivo para el Real Murcia. Sin embargo, el balcánico nunca ha puesto al equipo murciano como su primera opción. Sus prioridades pasan por mantenerse en el Castellón y jugar en Segunda División y, de no hacerlo, cuenta con opciones tan prometedoras como la de unirse al filial del Atlético de Madrid con proyección hacia un equipo grande en España y Europa.

Ni Unzueta ni Uzkudun

Por otro lado, Iker Unzueta, sondeado por el Real Murcia, se ha alejado definitivamente de la Nueva Condomina. El punta se despidió ayer del Huesca y fue anunciado oficialmente por el Lugo. Unzueta significaba la mejor opción para Asier Goiria, pero no se lanzó el club a su contratación. Tampoco se decidió el director deportivo por otro punta vasco: Aitor Uzkudun. El delantero fichado este mismo verano por el Andorra desde el Arenas de Getxo había sido ofrecido al cuadro murciano como cedido, pero según ha podido saber esta redacción, el futbolista descarta salir del conjunto tricolor.

Lo que comienza a preocupar ahora en las oficinas de Nueva Condomina es la posible marcha de Pedro Benito. Un hecho que, de producirse, complicaría aún más las cosas en la plantilla grana. Según la información de Ángel García, el delantero tuvo el interés del Alverca de la primera división portuguesa y cuenta con ofertas de Croacia. Aunque su salida pudiera dejar dinero en la caja, trastocaría los planes del director deportivo grana.

A falta de poco más de dos semanas para el comienzo liguero y el cierre del mercado, el Real Murcia no tiene completa su plantilla y el casting del ‘9’ se convierte en un quebradero de cabeza.