El Cartagena se trae deberes a casa

No era una tarea nada sencilla la que tenía el Fútbol Club Cartagena por delante en la tarde de ayer. Disputar cuarenta y siete minutos restantes -más los añadidos- de un partido de liga a medio con los tres puntos en juego. Después de un largo viaje por carretera. Con el esfuerzo físico de hacerlo entre semana, habiendo jugado pocos días antes y teniendo que hacerlo pocos días después.

En la Nova Creu Alta, el Cartagena hizo lo que pudo, que no fue suficiente para ganar, pero sí para sumar un punto importante. Con todos los aspectos que han condicionado este choque desde su inicio el pasado 13 de septiembre, los albinegros dan por bueno el empate que mantiene su invicto y le sitúa en tercera posición empatado a puntos con el primero (Europa), el segundo (Ibiza) y el cuarto (Eldense).

El viaje extra a Sabadell ha supuesto un claro perjuicio para el FC Cartagena sin tener ni una parte de culpa. Tanto económica como mental y físicamente, el cuadro portuario es el que ha acarreado con la carga de la suspensión del pasado sábado 13 de septiembre. Visto así, podría decirse incluso que este encuentro adultera en cierta manera la competición. No existe reglamentación de la Real Federación Española de Fútbol para estos casos y se deja al acuerdo entre los clubes. El Cartagena quiso jugar al día siguiente y el Sabadell no garantizó el buen estado del terreno de juego. Sin consecuencias para los locales, el choque se pospuso hasta este miércoles.

Aunque al primer y al segundo acto de este encuentro lo separaba una pausa de una semana y media, el guion futbolístico establecido entonces fue el adoptado ayer. Los locales, que optaron por el mismo once y no realizaron cambios, llevaban el peso del partido y el Cartagena, que modificó cinco jugadores de su once y agotó los cinco cambios, peleaba por imponer su juego. Funcionó mejor la estrategia de Ferran Costa que la de Javi Rey.

Aprovechando la normativa, Rey cambió el doble pivote con respecto al primer capítulo dando entrada a Alcañiz y De Blasis por Fidalgo y Larrea. También modificó las bandas con Calderón y Nacho Sánchez por Diego Gómez y Kevin Sánchez. Ortuño ocupó el lugar de Luismi. El cronómetro no dio para mucho. Pero los visitantes pueden sacar conclusiones, hacer autocrítica y corregir aspectos para continuar compitiendo de la mejor manera.

Sufrió en transición defensiva el cuadro de Javi Rey. No logró hacerse con el control del partido con la pelota. Y tampoco generó en ataque las ocasiones necesarias como para ganar un partido. Ni lo hizo entonces ni ahora.

Con el punto -buen punto al fin y al cabo a tenor de lo visto sobre el terreno de juego-, el cuadro albinegro se coloca tercero, a rebufo de la cabeza de la liga. La pena está en haber desaprovechado una oportunidad para ser líder de la categoría y decir ‘aquí estoy yo y quiero volver a Segunda’.

No sucedió gran cosa en los dos minutos que restaban de tiempo reglamentario de la primera parte. Tampoco en los cinco que se decretaron de descuento, un descuento ya decidido por el colegiado antes de la reanudación. Los locales se acercaron con timidez a la meta de Lucho en dos ocasiones consecutivas y llegaron mejor al descanso.

Un rival motivado

También salieron mejor a la segunda parte. De nuevo fue el Sabadell el que cogió la iniciativa con una internada de Astals hasta línea de fondo. En el córner, una jugada ensayada desmontó la defensa albinegra y provocó el remate de Bonaldo en buena posición que salió rozando el palo.

No fue hasta después del 50 cuando el Cartagena conectó con el partido. Lo hizo a través de la posesión de balón en campo propio, pero no inquietó a Fuoli. La zaga lo evitó repeliendo un buen centro de Marc Jurado y Nacho Sánchez no pudo dar dirección a un remate de cabeza posterior.

El Cartagena sufrió en transición defensiva y Lucho García salvó al equipo en una gran ocasión que después fue anulada por el colegiado. Ante este decorado, Javi Rey comenzó a mover el banquillo. en el 58 dio entrada a Diego Gómez por un Carlos Calderón que no llegó a sudar la camiseta y el equipo mejoró. Pasada la media hora la tuvo Ortuño a pase, precisamente, de Diego. Un gran centro lejano dejó al delantero en el área pequeña, pero no supo conectar la volea el yeclano y la mandó por encima del larguero.

Los repliegues, un agujero

Fue la más clara del partido en clave albinegra, que no volvió a tener ninguna más. El conjunto arlequinado siguió corriendo a la contra y Javi Rey se enfadó con los suyos por un repliegue mal ejecutado. Toni Ripoll amenazó por la derecha en dos ocasiones. La primera sin remate y la segunda con un disparo muy desviado de Miguelete. Ander Martín y Kevin Sánchez entraron para modificar el frente de ataque, pero no cambiaron el desarrollo del choque.

Continuó mejor el equipo vallesano y en otro contragolpe Javi López estuvo cerca de marcar con un disparo raso al palo largo. Palmeó bien Lucho García para evitarlo. Tras una revisión por posible penalti a favor del Sabadell que no llegó a nada, el choque entró en un tramo final tenso, pero sin ocasiones para nadie. Reparto de puntos una semana y media más tarde.

Ficha técnica

CE SABADELL: Diego Fuoli; Astals, Bonaldo, Kaiser, Priego, Ripoll; Miguelete, Urri, Liameed, Javi López; y Escudero.

FC CARTAGENA: Lucho; Marc Jurado, Serrano, Imanol Baz, Nil Jiménez; De Blasis, Alcañiz (Luismi, 86); Carlos Calderón (Diego Gómez, 58), Nacho Sánchez (Kevin, 75), Chiki (Ander Martín, 75); y Ortuño (Fidalgo, 86).

ÁRBITRO: Francisco José Ortega (C. Valenciano). Amonestó con amarilla al local Kaiser y a los visitantes Chiki, Kevin, Ander Martín y Nacho Sánchez.

ESTADIO: Nova Creu Alta, ante unos 4.000 espectadores.

Lo mejor: el equipo sabe sufrir

El FC Cartagena de Javi Rey sabe sufrir y se adapta a los momentos de partido. Eso es lo que le ha mantenido invicto hasta el momento. En Sabadell, el rival estuvo mejor, pero no consiguió marcar.

Lo peor: los repliegues

El cuadro cartagenero mantiene el orden en campo contrario con balón, pero tiene muchas dificultades a la hora de regresar a campo propio en velocidad. Demasiados espacios y desorden general.

Próximo partido: At. Sanluqueño - FC Cartagena

Los albinegros viajan hasta Sanlucar de Barrameda para medirse al Sanluqueño el próximo domingo 28 de septiembre a las 12.00 horas del mediodía.

Javi Rey: "El empate me sabe bien porque es un campo muy complicado"

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, compareció ante los medios de comunicación tras el final del choque en Sabadell para valorar el empate: «El empate me sabe bien porque es un campo muy complicado y un buen rival. Ya lo dije en la previa y hoy lo hemos vuelto a vivir. El Sabadell es muy fuerte en casa, tiene un ritmo de juego altísimo y sus jugadores de banda son de máximo nivel. Nos han exigido y valoro el punto positivamente», comentó en primera instancia.

El técnico aseguró que «el coliderato es anecdótico» y que no le preocupa ahora mismo. «Estamos creando algo a doce meses, no a uno. Estamos bien, en un proceso de acoplamiento, de mejora y de encajar piezas, pero estamos compitiendo bien», expresó. Aún así, el gallego aseguró que «hay muchas cosas que tenemos que mejorar».

No usó Rey el partido entre semana como excusa argumentando su larga plantilla. «No me condiciona en nada porque confío en toda mi plantilla. Este equipo que saco hoy puede jugar perfectamente en cualquier semana normal. Confío en todos los futbolistas porque me lo demuestran en el día a día», dijo. «Hicimos tantos cambios porque durante la semana los he visto preparados», manifestó. No obstante, sí se quejó sobre lo que puede afectar físicamente a sus jugadores esta circunstancia. «Ahora tenemos un viaje de vuelta muy largo y el sábado otra vez viaje largo. Una semana de tres partidos en la que es más importante descansar que entrenar», expuso.

Sobre los cambios en el once a los que acostumbra Rey, el técnico no aporta razón aparente. «Habrá momentos en los que haya cambios, pero si todo el mundo está disponible y apto para competir, todo el mundo tendrá oportunidades. Confío mucho en la plantilla y no hemos hecho fichajes por hacer. Mientras la gente responda, entrene y trabaje por un puesto, va a tener la oportunidad», concluyó el gallego, que también confirmó que De Blasis está «preparado» para jugar de inicio.

Vía: La Opinión de Murcia