El Cartagena necesita ganar en el Cartagonova para despejar las dudas

Disputa el Fútbol Club Cartagena la sexta jornada del campeonato liguero frente al Tarazona (18.15 horas, LaLiga+) tras un inicio bipolar de los albinegros. Todo ha ido como la seda en el Estadio Municipal Cartagonova, con dos victorias en dos partidos, pero se ha complicado fuera. Aún no ha ganado el equipo de Javi Rey en los tres encuentros que ha jugado lejos de la ciudad portuaria y se ha traído de su última salida una abultada derrota que sigue doliendo en el vestuario. Hoy tendrá una oportunidad para disipar las dudas con el calor de su gente frente a un Tarazona que engaña.

Para hacer algo importante esta temporada, el FC Cartagena necesita mantener su fortaleza en casa. Así lo dijo Javi Rey, técnico albinegro, en la previa del encuentro de esta tarde. El equipo sigue invicto en el Cartagonova en una situación que se torna imprescindible mientras no es capaz de dar un paso adelante como visitante. Ganó al Atlético Madrileño y también al Hércules para disfrute de su afición, aunque hay ciertas similitudes entre esos dos partidos y los tres disputados fuera que continúan preocupando a Javi Rey.

Esas similitudes están en el inicio de los partidos. La intensidad en los minutos iniciales es un problema reiterativo en el cuadro cartagenerista desde el inicio de temporada. Aunque no encajó en Antequera y Sabadell, sí que sufrió las acometidas del rival. El Sanluqueño sí materializó las ocasiones, haciéndole pagar al Cartagena los tres puntos.

Frente al filial atlético y también contra el cuadro herculano, en casa, comenzó perdiendo el Cartagena. Fue su confianza y convencimiento lo que le llevó a darle la vuelta a ambos partidos, no obstante, Javi Rey no quiere volver a pasar por lo mismo. «Comenzar perdiendo y ganar no es lo normal. Esos días salió cara, pero en esta remontar en esta categoría es muy complicado», comentó el técnico gallego el pasado viernes.

Rey, que conoce muy bien al Tarazona, sabe lo que esperar esta tarde. «Es un equipo que defiende muy bien y, si se pone por delante, va a ser difícil darle la vuelta. Tenemos que salir mejor, más concentrados y más activados para no encajar», avisó el entrenador. Para ello, parece tener muy claro el once titular.

Fran Vélez y Larrea, bajas

Con las bajas seguras de Fran Vélez y Pablo Larrea, Javi Rey mantendrá el centro de la zaga de los últimos partidos, compuesto por Baz y Serrano, y un doble pivote en el que todo apunta a la aparición de Pablo de Blasis. Fidalgo es fijo. También prevé el técnico y su equipo un partido largo e igualado, por lo que los cambios pueden ser clave. Edgar Alcañiz, quien ha participado en todos los partidos hasta el momento, es la primera opción de cambio de Javi Rey.

Por su parte, el Tarazona de Juanma Barrero se ha mostrado sólido en el inicio del campeonato. Aunque cayó en el Rico Pérez (1-0) y en Torremolinos (2-1), sigue invicto en casa tras ganar al Antequera (1-0) y empatar con el Marbella (0-0). En su última salida, venció al Sevilla Atlético (0-1) para avisar a los cartageneros de su potencial. Rigor táctico, solidez -es el equipo con más porterías a cero de la categoría en 2025- y marcadores cortos son las características que definen al conjunto maño. Características que desveló Javi Rey.

«Es un rival complicado. Con defensa de cinco, pero que no se mete atrás. Todo lo contrario. Es una estructura para presionar. No esperéis un Tarazona que venga a encerrarse. Son valientes, aprietan bien la pérdida y tiene sus armas en los carrileros o a balón parado», comentó el entrenador del FC Cartagena.

Barrero, que tiene muy definido su once titular, no tiene bajas en su equipo para el partido de hoy. Las pequeñas modificaciones responden al sistema utilizado, con cuatro o cinco hombres en la defensa.

A partir de las 18.15 horas de la tarde tiene el FC Cartagena una oportunidad para ganar, convencer a los suyos y regresar a la senda de la victoria para mantenerse a rebufo de la cabeza. Será el último partido de la jornada, por lo que ya conocerá los resultados de todos sus rivales en la zona alta.

Vía: La Opinión de Murcia