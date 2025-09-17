El Cartagena-Hércules se podrá ver en abierto por À Punt

El primer partido del Hércules que será retransmitido por À Punt esta temporada será la visita de los blanquiazules a Cartagena, este domingo a las 18:15 horas, lo que marca el inicio de la cobertura que la radiotelevisión valenciana ofrecerá de la Primera Federación.

La cadena autonómica tiene previsto emitir los choques más destacados del conjunto alicantino, con especial atención a los duelos frente a los otros equipos de la Comunidad Valenciana en la categoría: el CD Eldense y el Villarreal B. Para ello, la televisora tendrá derecho a realizar 10 retransmisiones a lo largo de la temporada.

Cobertura hasta el ascenso

Asimismo, À Punt contempla la retransmisión de partidos del play-off de ascenso a la Liga Hypermotion en caso de que alguno de los tres equipos valencianos de la Primera Federación logre clasificarse.

Pero el camino del Hércules al ascenso tendrá un primer examen de relativa seriedad en Cartagonova. El tropiezo en casa contra el Algeciras y la derrota en Ibiza han trasladado la ansiedad y las dudas sobre el nivel de juego del equipo hasta la cuarta jornada, donde Rubén Torrecilla podrá dar un respiro a la afición y consolidar con una victoria el crédito de su proyecto.

En caso contrario, la crisis de confianza se acentuará y, con ella, la presión sobre el equipo en un momento muy temprano de la campaña. El rival, un histórico vecino, no lo pondrá fácil, y mucho menos en su casa. Por ello, se espera que unos 990 herculanos acudirán a la grada visitante el domingo.

Colas en el Rico Pérez para adquirir las entradas

Desde este miércoles se venden, solo de forma presencial en las oficinas del Hércules y en efectivo, las entradas para el encuentro. El plazo se mantiene hasta el viernes por la mañana, en horarios de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Es por ello que los aficionados alicantinos ya han empezado a formar colas en el Rico Pérez para adquirir, por precio de 15 euros, su pase al campo del FC Cartagena. Por otra parte, el plazo ha sido más apresurado de lo que debía porque ambos clubes tardaron en ponerse de acuerdo sobre la forma de distribución de las entradas visitantes.

