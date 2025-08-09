El Cartagena cierra el período de renovación de carnés con 5.702 abonados, un 35% menos que en Segunda

Se ha cerrado la campaña de renovación de abonos con el FC Cartagena y ha dejado la ilusionante cifra de 5.702 abonados. El dato revela que más del 35% de los abonados que estuvieron en Segunda División el pasado curso no ha querido renovar su carné en este periodo de, por lo que se podía entender que el dato no es bueno. Lo cierto es que, viendo el contexto en el que se ha movido el club, la baja influencia de público en las últimas jornadas de la pasada temporada, donde no se superaban los 3.000 espectadores y en algunos choques ni los 2.000 contando siempre con las aficiones visitantes, y el revuelo social formado en torno al club albinegro, esta cifra se puede entender como positiva.

El objetivo de los 6.500 abonados que se marcó Paco Belmonte, y que se lo transmitió a la Federación de Peñas, está muy cerca de cumplirse. De hecho, la entrada en escena de Alejandro Arribas como nuevo propietario, además del fichaje del argentino Pablo de Blasis, quien aún no ha llegado a la ciudad, ha provocado en los últimos días que muchos seguidores que eran reticentes a renovar sus carnés, le hayan dado un voto de confianza al club después del descenso. Además, muchas de las peñas que anunciaron que iban a realizar un boicot, dieron marcha atrás. Todo ello ha sumado para que la entidad, pese al descenso, tenga una de las aficiones más numerosas de Primera RFEF.