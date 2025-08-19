Carlos Cerdeña, candidato a ser sexto consejero del CD Tenerife

Carlos Cerdeña Martín, responsable de Comunicación y Márketing en Puertos de Tenerife hasta junio de este año, es el principal candidato para ocupar la plaza que aún está vacante en el consejo de administración desde la última Junta General de Accionistas, en la que fueron destituidos Francisco Heredia y el expresidente José Daniel Díaz Armas.

Cerdeña ya ha comunicado en su entorno más cercano que su futuro está en el representativo si así lo decide Rayco García, con quien le une una muy estrecha relación. Ahora, el segundo máximo accionista de la sociedad anónima se plantea llevar su nombramiento como consejero a la próxima reunión de la directiva. De este modo, el principal órgano rector de la institución volvería a contar con seis componentes, como así establecen los Estatutos.

«En lo profesional, soy un apasionado de los objetivos ambiciosos a medio y largo plazo», dice Cerdeña sobre mí mismo en su perfil de Linkedin. En el entorno del Tenerife es conocido por haber presentado durante varias temporadas el programa deportivo Fútbol4.com en la televisión de la que es propietario el expresidente Miguel Concepción. Además, se ha significado como un gran defensor de la gestión de Rayco en las redes sociales y en distintos grupos de difusión.

Esta misma semana, el presidente Felipe Miñambres dejaba abierta la puerta a una nueva incorporación a la directiva blanquiazul. «De momento estamos contentos, estamos bien. Para mí, Rayco García es como si fuera el director deportivo del consejo de administración. Ha sido quien ha formado este grupo, que para mí es muy bueno. Cada uno destaca en lo suyo:Porro, Ayoze, Sheyla... Esta última incorporación ha sido un acierto y a mí me está ayuando muchísimo», dijo de la consejera que el club sumó en su última asamblea.

Lo que ha dicho Felipe

«A lo mejor se hace un nuevo fichaje de aquí al final [del año], o un poco más adelante. Lo que sí quiero decir es que estoy muy contento del grupo que se ha conformado, con muchas cualidades, cada uno en lo suyo. ¿Si habrá algún fichaje ahí?No soy quien conforma la plantilla, pero sí estoy feliz del equipo que ha configurado Rayco», cerró Miñambres.

Tras las votaciones de la última Junta General, el consejo es monocolor. Todos sus integrantes son de la cuerda del accionista de referencia, sin representación alguna de la facción del llamado «sindicado»que conformaban los empresarios Garrido, Concepción, Amid y Conrado González. Las diferencias entre el madrileño y los demás se resolverán en los tribunales, con una serie de demandas cruzadas aún sin desenlace.