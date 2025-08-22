La cantera se abre camino en la plantilla profesional del Tenerife
Alassan Gutiérrez firma un nuevo contrato con vigencia hasta el final de la temporada 2025/2026 y la opción de ampliar la duración por un año más
Julio Ruiz
La inclusión de Alassan Gutiérrez (12/9/2002, Santa Cruz de Tenerife) en la primera plantilla blanquiazul, con ficha profesional, ya es una realidad. El director deportivo del club, Manu Guill, había anunciado este ascenso unos días antes por la necesidad que había manifestado el entrenador Álvaro Cervera de dotar al equipo de más velocidad y llegada, y fue este viernes, 22 de agosto, cuando el canterano firmó su nuevo contrato, con duración hasta el 30 junio de 2026 y la opción de ampliarlo por una campaña más.
Recorrido con los mayores
Alassan, que cumplirá 23 años en septiembre, estrena estatus siendo un futbolista con recorrido como blanquiazul. De hecho, debutó en un partido oficial de los mayores el 28 de octubre de 2022, con Luis Miguel Ramis en el banquillo, el Heliodoro Rodríguez López como escenario y un rival del prestigio del Real Zaragoza. En esa temporada se acostumbró a moverse entre el filial, en Tercera, y el equipo principal, en Segunda. Sumando una actuación en la Copa, en el campo del Lealtad y con un gol suyo, acabó ese curso con cinco actuaciones y 114 minutos.
En la siguiente se mantuvo en la misma dinámica durante la primera vuelta del calendario bajo la supervisión de Asier Garitano. Aprovechó ese tramo para añadir once encuentros más a su currículum, nueve deLiga y dos de Copa (326’). Pero los dirigentes del club creyeron oportuno que saliera cedido en el mercado de invierno para que potenciara su rodaje. El destino elegido fue el Melilla, que en ese momento peleaba por evitar el descenso Primera RFEF, un objetivo que no pudo alcanzar. A pesar de ello, Alassan regresó a la Isla con una valiosa experiencia de 15 partidos jugados y un gol anotado.
Sus números con el filial
La campaña posterior fue una confirmación de que era un alumno aventajado, no solo por intervenir en cinco encuentros con el primer equipo –tres de Copa y dos de Liga–, también por sus números con el filial en Segunda RFEF. En 23 partidos, casi todos como titular, Alassan fue capaz de aportar diez goles y dos asistencias.
Guill: "Da el perfil que el entrenador había pedido"
Manu Guill afirmó que Alassan ha recibido la "recompensa" que se había ganado. "Ha convencido a Álvaro por méritos propios", apuntó refiriéndose al rendimiento del canterano en la presente pretemporada. «El míster estaba demandando el fichaje de un extremo que jugara a pierna natural, que fuera veloz, y antes de salir al mercado y mirar otras opciones, preferimos buscar en casa, y Alassan da ese perfil; es un futbolista rápido, que va al espacio y que tiene buen centro y llegada", explicó el dirigente. Guill puso a Alassan como "ejemplo" de los canteranos que "vienen de abajo rompiéndola" y que ven las "puertas abiertas" del primer equipo. Ya pasó antes con David Rodríguez y César Álvarez, que también forman parte de la nómina de profesionales. Y hay otros que van por ese mismo camino. "Hay más, como Dani Fernández o Fran Sabina. Son jugadores que lo están haciendo muy bien. Estamos deseando que se consoliden", comentó Manu convencido de que ascensos como el de Alassan confirman que "se están haciendo las cosas muy bien" en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. "Este es un momento muy bonito para el futbolista y para el club", dijo. Entretanto, el protagonista señaló que este paso que ha dado solo es «el principio»de su carrera. "Quiero más", confesó en los canales de comunicación del club. El extremo contó que se sentía "muy bien" físicamente y con "mucha confianza de parte del club y del míster".
