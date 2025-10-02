La noticia causó una mezcla de perplejidad y hilaridad. Gabriel Arrocha, palmero de nacimiento, ¿convocado por la selección absoluta de Malasia? Si bien inicialmente el CD Tenerife invisibilizó en un primer momento la información y no le dio la relevancia que sí le habría dado en cualquier otra circunstancia, una vez ya trascendió que Gabri Palmero -como así le conocían- se había ido a jugar con los colores del país del Sudeste Asiático, entonces sí se le entrevistó (por parte de los medios oficiales del club) y se conoció algún detalle más de aquella extraña convocatoria. Que en realidad nadie entendía.

Algunos medios asiáticos especularon entonces con unos posibles antecedentes malayos en el árbol genealógico del futbolista palmero. «Era una opción que había que valorar y se llevó a cabo. Es un escaparate y una experiencia ver lo que hay fuera de aquí y experimentar nuevas sensaciones. Me ha enriquecido mucho. Tengo doble nacionalidad y estoy muy ilusionado porque represento a un país. Busco hacerlo lo mejor posible, ya que son internacionalidades que se afrontan con la mayor ilusión. La seleción mueve a todo un país y hace que uno dé lo mejor de sí mismo», fue la respuesta enigmática del protagonista.

Gabri había aterrizado en el CD Tenerife de la mano de Cristovinho, representante de futbolistas canarios y amigo personal de Rayco García, segundo máximo accionista del club. El agente grancanario fue de las primeras personas en reunirse con el empresario de Santa Úrsula en diciembre de 2024, una vez tomó posesión del cargo de consejero y se hizo con las riendas del club. A los pocos días, suscribió con Rayco una rápida doble operación. Para el primer equipo llegaría Fabio González y, con ficha del filial, Gabri Palmero. A la postre ninguno dio los resultados esperados porque no encajaban en lo que quería Cervera, a quien instaron a alinear al lateral en uno de los partidos del tramo final de la temporada con una extraña explicación. «Que le venía bien al club con vistas a una posible venta internacional». Que tampoco se dio.

El caso de Gabri Palmero

Casi medio año después, Palmero se fue cedido al Unionistas de Salamanca. Fue la primera vez que se supo que era propiedad del Tenerife, porque nunca se había contado que era el suyo un fichaje como tal. Todo lo que rodeaba aquella operación era una caja de sorpresas, como ahora más recientemente lo ha sido también la sanción contundente que le ha impuesto la FIFA. 2.000 francos suizos y una posible inhabilitación -ya ha sido apartado por el Unionistas- por una presunta falsificación de documentos para obtener la nacionalidad malaya.

En realidad, su convocatoria con la absoluta se circunscribe en una política de «naturalizar» jugadores europeos para incrementar el nivel en aquel país; y que ha sido duramente criticada por un sector importante de la prensa local. A consecuencia de la no disponibilidad de estos futbolistas nacionalizados, se retiró Malasia de su último campeonato internacional. Una protesta de la Federación de Vietnam ha abierto la caja de los truenos. Y, de paso, ha situado en el ojo del huracán a futbolistas como Gabri y, por ende, también al agente en quien confió su futuro.

A jugar a Malasia se fue recientemente otro exblanquiazul como Alberto Martín, Teto. Seguramente atraído por testimonios como los de jugadores profesionales en España que habían seguido este mismo camino para enrolarse en clubes como el suyo. El Yohor, donde ahora milita, es consecuencia del capricho de un príncipe que lo dirige. Todo son comodidades para los futbolistas europeos que ficha. Y sus sueldos, como mínimo, equivalentes a los de Segunda División. Jordi Amat, Iker Undabarrena, Óscar Arribas, Juan Muñiz, Andoni Zubiaurre, Eddy Silvestre, o Natxo Insa son solo algunos de los nombres que han reclutado para hacer realidad el sueño del dueño: competir por la Champions asiática.

Es justamente aquí donde Teto ya aparece entre los jugadores que podría verse salpicado por el escándalo de los naturalizados. Medios asiáticos apuntan que se le habría nacionalizado filipino para así poder alinearle en la máxima competición continental en la llamada cuota asiática. Apunta el medio Palatao Bola que Gladuer, Lombardo, Arribas y el propio Teto han isido inscritos con pasaportes de Filipinas, en el caso del exblanquiazul solo en la Champions League. Apunta la misma fuente que habría sido para sortear la reglamentación sobre la alineación de jugadores foráneos y añade uqe, si realmente fuesen filipinos de verdad, la selección de este país se plantearía convocarlos. La influencia del propietario habría sido clave para conseguir con agilidad la documentación que alimenta el posible fraude.

