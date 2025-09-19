El calor y el horario, enemigos declarados del partido entre Tenerife y Ourense

Al margen de lo estrictamente deportivo, el duelo de este domingo entre Tenerife y Ourense llega marcado por las altas temperaturas que azotan la Isla en los últimos días. Un episodio de calor extremo que ha propiciado, sin ir más lejos, a que numerosos centros educativos de la Isla activasen este viernes la enseñanza 'online', mientras que otros fueron autorizados por el Gobierno de Canarias a adelantar la salida de las aulas a las 12:00 del mediodía.

A las 11 del domingo arrancará el duelo en el Rodríguez López. Para ese entonces, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé haber levantado ya los avisos por altas temperaturas y polvo en suspensión (calima) que seguirán activos hasta las 12 de la noche de este sábado y que mantienen, por ahora las correspondientes alertas del Gobierno de Canarias por temperaturas máximas y riesgo de incendios forestales.

Este viernes, máxima de 37º

Desde las 12 de la noche hasta la media mañana, por supuesto, el panorama no habrá cambiado radicalmente. Ni la calima habrá desaparecido por completo del ambiente ni los termómetros variado en exceso. Según la propia AEMET, en el tramo de disputa del duelo en el recinto capitalino, la temperatura podría alcanzar los 30 grados.

Sin ir más lejos, el propio Álvaro Cervera se pronunció al respecto en sala de prensa. «Es verdad que ha hecho mucho calor. Lo notamos los que no corremos y los jugadores más. El tema de la recuperación es diferente después de los esfuerzos porque cuesta un poco más respirar», reconoció el técnico.

Poco tiempo después de la comparecencia del técnico, que concluyó hacia las 13:00, la estación de la AEMET ubicada en el Aeropuerto de Tenerife Norte marcó la máxima del día, casi 33º (32,9). Una hora más tarde, a las 16:00, el aparato ubicado en la avenida de San Sebastián (a apenas unos metros del estadio) registró la máxima de 37,2º, el dato récord de la provincia durante el jueves.

Afecta a todos

«El día del partido lo notaremos, igual que el contrario», reflexionó Cervera. «Nosotros, por fortuna, estamos un poco más preparados porque hemos entrenado toda la semana en este ambiente. Son cosas que pasan, igual que el día que llueve, nieva o hace mucho frío. ¿Que se va a notar? Sí, pero lo notaremos todos».

En cualquier caso, no solo con las altas temperaturas tendrán que lidiar los pupilos del técnico tinerfeñista, también con un horario matinal, el de las 11:00, muy poco habitual. El técnico avanzó la pasada semana que el cuerpo técnico elevaría consulta a los especialistas para dotar a los futbolistas de la información que precisaran para que la rareza de la media mañana no les pasara factura. «El nutricionista ya se ha reunido con los jugadores para darles unas pautas a seguir desde un día antes del partido. Es muy importante llegar bien al domingo, el desayuno debe ser tres horas antes del partido [a las 8:00] y hay algún jugador al que no le gustar desayunar en cantidad. Hay peculiaridades y el nutricionista ya se las ha hecho saber a los futbolistas», comentó Cervera.

La visita del Ourense a la capital tinerfeña tendrá lugar en horario de matutino por solicitud del equipo gallego a la Federación. Los orensanos hubiesen tenido que hacer noche en Tenerife de haberse disputado el partido por la tarde. Y en Primera RFEF cada céntimo cuenta.

Dani brilla con la mejor parada

Sin sorpresas. Dani Martín fue ayer distinguido oficialmente como el protagonista de la mejor parada de la tercera jornada de toda la Primera Federación. El guardameta se aupó al reconocimiento merced a la estupenda parada hizo en la visita del Tenerife al Pontevedra del pasado domingo.

Corría ya el tiempo de descuento cuando, tras un buen servicio desde la izquierda, Álvaro perdió por un segundo la marca de Álex Comparada y el atacante local aprovechó para sacar un estupendo cabezazo que, pese a enviar la pelota en una dirección aparentemente segura hacia el gol, se encontró con la punta de los dedos del guardameta blanquiazul.

Una vez nominado por la propia organización, y como era de esperar vistos los precedentes en el MVP que han sentado Juanjo Sánchez, Jesús de Miguel y Anthony Landázuri, Dani arrasó en las votaciones con casi un 56% de los votos. Más que los otros tres porteros nominados juntos.

La salvada, auque no cambió el desenlace del duelo (0-2), sirve al Tenerife para mantener su condición de único imbatido de la categoría y a Dani par afianzarse como el guardián de la portería con gran ventaja sobre el joven Gabri de Vuyst.

Dudas con el césped del Príncipe Felipe

Tres semanas restan aún para la visita del Tenerife al Cacereño. El representativo tratará de asalta el Príncipe Felipe en la jornada 7 de la temporada, coincidiendo con el fin de semana del domingo 12 de octubre. Recién ascendido a la categoría de bronce, el cuadro extremeño puso en marcha en verano numerosas reformas en su feudo mientras disputa, en el Francisco de la Hera, sus partidos como local. El objetivo de Cacereño es volver al Príncipe Felipe en el duelo frente al Tenerife, pero las recientes imágenes sobre el estado del césped del recinto no invitan al optimismo.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife