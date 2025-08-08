El calor de Barranco Seco despejará las dudas del CD Tenerife en el segundo derbi canario de la pretemporada

El CD Tenerife visita este sábado (11:30) a la UD Las Palmas en el que será el segundo -y último- derbi de pretemporada entre blanquiazules y amarillos. Saldado con empate a un gol el duelo disputado el pasado fin de semana en Los Cuartos -en el marco de un Trofeo Teide que se acabó levantando Aitor Sanz vía tanda de penaltis-, la segunda contienda se antoja como una suerte de partido de vuelta bajo el calor de Barranco Seco. Se estiman temperaturas por encima de los 30º en una jornada en la que el Gobierno de Canarias ha decretado la alerta máxima por calor en todo el Archipiélago.

El test, en todo caso, será el definitivo a disputar por la escuadra dirigida por Luis García, que todavía no ha vencido en tiempo de preparación. Para los de Cervera, mientras, el derbi apunta a ser el último de los compromisos estivales verdaderamente exigentes. El combinado tinerfeñista se estrenó en un "partido de entrenamiento" frente a su filial y, de ahí en adelante, acabará jugando sendos duelos ante los amarillos, visitando al CD Marino y participando en un triangular en La Palma ante Atlético Paso y Mensajero. Esto es, un duelo frente al segundo equipo, las citas ante Las Palmas y un torneo en tierras palmeras contra dos clubes de Tercera División.

La cita, solución de emergencia

No ha sido la pretemporada lo mejor que le ha salido al representativo este verano. El calendario de Primera Federación (arranca dos semanas más tarde que Segunda División), la insularidad y no celebrar un 'stage' lejos de la Isla por la voluntad de ahorro anunciada desde finales de la pasada campaña han complicado sobremanera encontrar rivales exigentes en el camino hacia del estreno en Primera RFEF.

El propio Ayoze García reconoció el hándicap esta misma semana. El vicepresidente relató que el equipo tenía previsto medirse a un rival portugués, pero que la cita no pudo celebrarse finalmente por motivos ajenos a la entidad insular. Con el fin de semana desierto, y sin margen para encontrar una prueba de condiciones, el comodín de volverse a medir a Las Palmas resultó ser la opción más razonable. Aunque no la más deseada. Pese a que no se medirán en Liga en la 25/26 -sí podría haber enfrentamiento en Copa del Rey-, un derbi en pretemporada no es una alternativa especialmente apetecible, ni para los clubes ni para las aficiones.

Cervera aclara el panorama

Mientras Las Palmas busca llegar a su debut liguero con un estado de ánimo mejorado (los amarillos se miden al Andorra el próximo domingo en la primera jornada) con la ausencia de Jonathan Viera y la duda de Jesé, para la bancada tinerfeñista la cita seguirá aclarando el panorama a través de las lentes de Álvaro Cervera: ¿en qué dirección camina el Tenerife 25/26?, ¿cuál es el dibujo de partida?, ¿qué futbolistas no cuentan para el míster?, ¿qué canteranos entran de verdad en los planes del entrenador?

El Tenerife de Los Cuartos salió pisó el verde orotavense con la firme intención de presionar arriba y ganar duelos, acercando la pelota a la portería de Horkas. Lo consiguieron los 'locales', aunque sin acierto en los últimos metros. Pese al 0-1 al descanso, el Tenerife fue mejor en el juego en el primer tiempo. Faltó puntería. En la segunda mitad, los cambios y la lógica falta de ritmo frenaron el ímpetu blanquiazul, facilitando el juego de posesión grancanario. ¿Volverá el Tenerife a tratar de defender lejos de su portería?

¿Dos delanteros?

Y del estilo, al esquema. En el primer amistoso sorprendió la apuesta de Cervera por dos delanteros. "No recuerdo cuando fue la última vez que lo hicimos", dijo en sala de prensa. Al técnico le gustó lo que vio porque De Miguel y Enric Gallego, además de intimidad a la zaga rival, son de esos atacantes que trabajan para el equipo y miran hacia las dos porterías, no solo a la rival. Repetir la jugada con dos nueves bien podría ser una declaración de intenciones de cara a la competición.

Fabricio y Balde, las incógnitas

También en el pospartido, el preparador del representativo justificó las ausencias de Balde y Fabricio (dos recién incorporados) con un enigmático mensaje: "Decisión técnica; han jugado los que estaban en condiciones", expuso. De repetirse el desenlace, bien por quedarse fuera de la convocatoria o bien por no poder contar con minutos aun estando en el banquillo, el centrocampista y el atacante quedarían en una posición muy debilitada. Especialmente el brasileño, al que la baja por lesión de Aitor Sanz debería acercar al verde. En Barranco Seco, por contra, podrían producirse las puestas de largo como blanquiazules de Álvaro González, Cris Montes o Facundo Agüero, los últimos fichajes en incorporarse a la dinámica del equipo.

Será también una jornada para prestar especial atención a los futbolistas con ficha del segundo equipo. Unos porque brillaron en el primer derbi, como Alassan, De Vuyst o el protagonista en la jugada del tanto del empate Fran Sabina. Otros, para medir si siguen contando con la confianza del entrenador o comienzan a perder protagonismo: Kevin Martel, Ulloa o Dani Fernández.