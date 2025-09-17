Caesa Cartagena y Molina Basket, a por la Copa Federación en Lorca

La cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) acoge esta noche la final de la Copa Federación de Baloncesto de la Región de Murcia entre los equipos Grupo Caesa Seguros FC Cartagena y Ciudad Molina Basket. El partido se disputa en el Complejo Deportivo Felipe VI a partir de las nueve y los aficionados podrán acceder de forma gratuita al pabellón lorquino.

El encuentro fue presentado en la mañana del martes en el Ayuntamiento de Lorca por el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas; el presidente de la Federación de Baloncesto, Juan Carlos Hernández; el presidente de Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB, David Ayala; y el director deportivo de Ciudad Molina Basket, Antonio Miguel Gómez.

El partido enfrentará a dos equipos que representan la solidez y el crecimiento del baloncesto murciano en competiciones FEB (Federación Española de Baloncesto). El conjunto cartagenero, que afronta su segunda campaña en Primera FEB, firmó un estreno sobresaliente en la categoría alcanzando los cuartos de final del Play-Off de Ascenso a Liga Endesa.

Por su parte, Ciudad Molina Basket, vigente campeón del torneo, se proclamó campeón de Tercera FEB hace unos meses y debutará esta temporada en Segunda FEB, tercer escalón del baloncesto nacional. El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB ha levantado la copa en dos ocasiones (2014 y 2022), mientras que Ciudad Molina Basket la conquistó en 2024 y buscará revalidar su título en esta edición.

La Copa Federación es uno de los torneos con más tradición en la Región de Murcia. En el palmarés destacan el CB Myrtia Murcia (Real Murcia Baloncesto) con cinco títulos y el UCAM Murcia CB con otros cinco (cuatro logrados por su filial y uno por el primer equipo en 2007).

Vía: La Opinión de Murcia