El Caesa Cartagena añade tiro exterior con Spencer Svejcar: así está la plantilla

El estadounidense nacionalizado checo Spencer Svejcar se ha convertido en el octavo fichaje de un Caesa FC Cartagena que hace menos de un mes tenía una plantilla prácticamente desmantelada después del éxito del pasado curso, y que se ha reconstruido en su totalidad de cara a la segunda campaña en Primera FEB.

Svejcar, que es un escolta con experiencia que ha pasado toda su carrera en Europa en la República Checa, es un jugador que también puede desempeñar las funciones de alero. El curso pasado, con el BK KVIS Pardubice, con el que solo pudo jugar doce partidos de liga -se incorporó en enero-, promedió 12 puntos, 3,6 rebotes y 3,5 asistencias. También fue convocado en una ocasión para unas Ventanas FIBA con la selección checa, de la que es técnico el español Diego Ocampo.

El jugador nacido en Denver el 8 de noviembre de 1994 y de 1,93 metros de estatura se formó en la Universidad de Alaska, de la segunda división de NCAA, y en la temporada 2017-2018 llegó al baloncesto checo de la mano del Utis Nad, donde completó hasta seis temporadas, convirtiéndose en un ídolo para afición del equipo de la ciudad de Labem. En su última campaña en este club, la 2022-2023, promedió 18,2 puntos, un hecho que le permitió dar el salto al ERA Nymburk, un equipo que la pasada campaña eliminó al UCAM Murcia CB en la Basketball Champions League. En el curso 2023-2024, con el campeón checo, promedió 10,2 puntos y se estrenó en competición europea en la FIBA Europe Cup, torneo que está por debajo de la BCL.

Así está la plantilla

Svejcar, por tanto, se convierte en la undécima ficha del Caesa FC Cartagena, que estará dirigido esta campaña por Félix Alonso. En el puesto de base el equipo contará con la experiencia del renovado Alberto Martín y las incorporaciones del rookie estadounidense Sebastian Thomas y el finlandés Teemu Soukas, quien también puede desempeñar las funciones de escolta. Para la posición de ‘2’ el técnico cuenta con el dominicano Isaiah Rivera, el renovado Sediq Garuba y el checo Svejcar, aunque este último también jugará muchos minutos como alero, una posición para que la también ha llegado el gallego Alejandro Harguindey, otro jugador versátil al que se podrá ver también jugar de ala pívot. Para esta última posición el técnico cuenta con Adriá Doménech, quien llegó a mitad de la temporada pasada en calidad de cedido y que ahora ha fichado en propiedad, y Marc Martí, que procede del Alimerka Oviedo. Y por último, para el puesto de ‘5’, la plantilla cuenta con el estadounidense Amary Kelly, con experiencia en la segunda división turca, y el tudelano Robinson Idehen.