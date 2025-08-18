Cadorini se reivindica, pero el Real Murcia sigue atento al mercado

Matheus Cadorini es un ‘9’ de los de toda la vida. Siempre que uno piensa en un delantero centro, lo que se imagina son las características que tiene el ariete brasileño del Real Murcia. El atacante está en la rampa de salida y de momento nada ha cambiado.

Los encuentros de pretemporada y el devenir del mercado han provocado que muchos clubes cambien de opinión de manera obligada o por voluntad propia una idea preconcebida al inicio del verano. Uno de los casos más famosos ocurrió con el Real Madrid cuando en el verano de 1994 decidió prescindir tanto de José Emilio Amavisca como de Iván Zamorano y al final ambos jugadores no encontraron acomodo en otro club y empezaron la temporada con la entidad merengue y en ese curso 1994-1995 formaron una famosa dupla que llevó al conjunto blanco a proclamarse campeón de liga. Asier Goiria y su equipo de trabajo lo tienen claro y los jugadores que a principio de verano tanto la dirección deportiva como el entrenador los veían fuera del equipo lo siguen pensando.

Aprovecha cada minuto

Hay tres jugadores en la rampa de salida. Sin contar a Antonio Toral, que ha sido el jugador que ha provocado la negociación y el acuerdo para su marcha al filial del Real Betis, hay tres jugadores que desde el club entendían a principio de verano que no deberían continuar para poder firmar un sustituto de mayor nivel. Kike Cadete está cada vez más cerca de marcharse, con las propuestas que le van llegando, pero Andrés López, empeñado en quedarse a base de trabajo, y Cadorini, a base de goles, quieren permanecer en la plantilla grana.

El caso del brasileño es especialmente llamativo, ya que en esta pretemporada está repitiendo lo que vivió el pasado curso a las órdenes de Fran Fernández. El técnico almeriense lo puso en la liga regular en once encuentros, pero solo jugó en ellos un total de 191 minutos, es decir, poco más de dos partidos completos, y anotó en ese corto espacio de tiempo un total de tres goles. Es decir, salió a un gol cada 60 minutos. En la eliminatoria ante el Nàstic solo jugó los minutos finales. Este verano, con Joseba Etxeberria a los mandos, está teniendo más presencia en cuanto a minutos, pero la idea del club no ha cambiado. Ha jugado aproximadamente unos 220 minutos y de momento lleva dos goles y una asistencia.

Otro problema que tiene el atacante brasileño, además de la idea del club de buscar un ‘9’ titular, es su condición de jugador senior. Ya no es sub-23, que le aumentaba el valor, pero lo cierto es que su facilidad para ver puerta es un don que no tiene todo el mundo y que el Real Murcia ahora mismo no tiene otro jugador que defina como él.

Flakus, Flakus, Flakus

Mientras Cadorini marca goles, la actualidad del Real Murcia sigue pendiente de lo que haga o deje de hacer David Flakus. El delantero esloveno no jugó ningún minuto en la primera jornada liguera con el Castellón, en la derrota sufrida ante el Racing de Santander. Tras caerse Iker Unzueta, que prefirió marcharse al Lugo, el otro principal deseo del club este verano es el atacante balcánico que maravilló al club murcianista en la segunda vuelta del pasado curso. El Real Murcia se niega a cerrar la carpeta de David Flakus hasta que se acabe el mercado o decida firmar en otro sitio. En las oficinas de Nueva Condomina entienden que es el ideal para dar un salto de calidad al equipo en esa posición. Cada vez queda menos para que se acabe el plazo de fichajes, menos margen de maniobra en las oficinas de Nueva Condomina y, mientras tanto, dentro de la plantilla hay un delantero que hace lo que es más difícil de encontrar en el mercado, que es marcar goles.