El Cacereño no sabe aún si jugará en su estadio ante el CD Tenerife y asegura que buscar una alternativa "sería fácil"

La directiva del CP Cacereño decidirá este lunes si juega en el Príncipe Felipe su partido del próximo domingo ante el CD Tenerife (20:00 horas), correspondiente a la séptima jornada en el grupo I de Primera RFEF. La decisión depende «de que los expertos» den luz verde al estreno del nuevo césped de la instalación, después de un largo proceso de siembra que ya permite ver los primeros resultados. Las imágenes tomadas ayer invitan al optimismo, pero los responsables del club extremeño mantienen la incertidumbre.

«No sabemos todavía; vamos a tomar la decisión este lunes. Será lo que digan los expertos», verbaliza el vicepresidente de la institución, Juan Miguel Olmeda. «El césped ha crecido rápido y nos gustaría mucho jugar en nuestro campo por lo que este partido supone para nuestra gente y nuestra afición, pero el césped tiene que estar bien», subrayó ayer.

«Siempre soy optimista, pero hay que ser realista; lo que queremos es que haya unas garantías; si el césped está muy blando, no es cuestión de machacar el verde solo por empeñarnos en jugar. Con el dinero y la inversión realizada, jugaremos en el Príncipe Felipe solo si está listo para que lo hagamos. Si fuera por optimismo, te diría que sí; pero no es eso lo que va a influir en la decisión que tomemos en las próximas horas», avisó.

Olmeda también se refirió a la indisponibilidad del Francisco de la Hera, el feudo donde han disputado sus primeros compromisos de la temporada como locales. «Buscar una alternativa sería fácil. Tenemos una gran relación con todos los clubes de la región; eso no supondría ningún inconveniente», reseñó. De este modo, dejó entrever que no saldrían de Extremadura si finalmente no pudieran usar su estadio.

En conversación con EL DÍA, Olmeda se mostró encantado de recibir al representativo en su casa, independientemente de la determinación final que se adopte sobre el escenario del partido. «He visto muchos encuentros de Primera RFEF desde que empezó la temporada. Este año hay facilidad para hacer un seguimiento de los dos grupos. Y en el nuestro hay equipos que me gustan mucho, pero el Tenerife está definitivamente en otro nivel», dijo el dirigente de los cacereños. «Para nosotros enfrentarse a este club es hacerlo contra un equipo de Primera División. Yo vi jugar a Fernando Redondo, que ha sido de los mejores futbolistas de la historia de nuestra liga; y vi también cómo el Tenerife le quitó al Real Madrid dos ligas. Es una institución grande, de superior categoría, que representa muchísimo en nuestro fútbol y nuestro deporte», dijo del club que ahora preside Felipe Miñambres. «Para mí, es muy emocionante jugar contra un equipo de esta dimensión», agregó. Asimismo, aseveró que la afición blanquiazul «será muy bien recibida».

Respecto al Cacereño, verbalizó que la diferencia presupuestaria con la del Tenerife es abismal. «Nosotros somos un equipo muy modesto, que llevamos con las riendas del club unos siete u ocho años; y hemos pasado por todas las categorías. Si sigue como va, el Tenerife va a ascender en febrero o marzo. Es increíble cómo juega al fútbol y los jugadores que tiene. El gol del sábado que hace De Miguel es sencillamente impresionante», comentó el dirigente.

«Por lo que mueve y genera, el Tenerife tiene otro presupuesto distinto al nuestro. Ha apostado por subir y está en el camino de conseguirlo, y además por la vía rápida», finalizó. Antes, recordó que hoy mismo podría darse otra noticia que uniría todavía más los destinos del Cacereño y el Tenerife, si el bombo copero les empareja nuevamente. «Opciones hay», sugirió en voz alta.

Llena aviones

Pese a las dificultades de conectividad con Extremadura, este partido del representativo registrará un nuevo desplazamiento masivo por parte de sus aficionados y peñistas. La agencia especializada en viajes con el conjunto blanquiazul por la Península confirmó ayer en sus redes sociales que ha agotado «todas las plazas disponibles» para este viaje y que ya no admite nuevas reservas. De este modo, podría llegar a 200 la cifra de seguidores blanquiazules en las gradas del estadio local, aunque «resulta un quebradero de cabeza no saber dónde se va a jugar», apuntó un portavoz de esta misma empresa. Hoy, la decisión definitiva.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife