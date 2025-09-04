Breis se erige en el nexo de unión de una directiva del FC Cartagena con dos facciones

Con el cierre de la ventana de traspasos se cierra también un periodo convulso en las oficinas del Fútbol Club Cartagena. Además del trabajo para confeccionar un equipo prácticamente desde cero -ha abordado 25 operaciones-, la directiva albinegra ha tenido que lidiar con la venta de la entidad y la entrada de nuevos actores al organigrama del club, que aún no está completamente definido. En esa etapa de transición, Manolo Sánchez Breis, que sigue siendo el director deportivo, se ha erigido como el nexo de unión entre la vieja guardia y la nueva generación. El murciano pide unión al tiempo que se reafirma en su lugar.

Es el único que habla. El único que da la cara. Durante los meses más tensos de los últimos años en el Cartagena, Breis ha sido la voz del club en cada presentación de jugadores. Han sido nueve extensas ruedas de prensa -porque en ellas se han unido varios futbolistas- y la última, que sirvió ayer para introducir a Ander Martín y Diego Gómez, valió también como valoración de todo lo acontecido este verano.

Tras presentar a los dos extremos fichados en el último día de mercado y volver a mostrar un sorprendente músculo financiero con «dos futbolistas con muchos pretendientes», Manolo Breis habló del tan mencionado periodo de transición que se anunció con la venta del club. «Aquí todo se hace en equipo», comenzó diciendo para disipar las dudas desde el principio. «Es importante lo que piense Paco, Alejandro [Arribas], Víctor [Alonso], Sivori, yo, el míster, Marina [Rodríguez]...», continuó. Anecdóticamente, se olvidó de Javier Hernández, quien supuestamente colabora con él en la parcela deportiva.

«Trabajamos en equipo desde el primer día. Todos tenemos la misma idea y la misma dirección», reiteró. «Queremos que el Cartagena esté arriba, que vuelva al fútbol profesional y a partir de ahí las cosas que no dependen de nosotros no las podemos manejar», completó.

Breis mostró un gran interés por unificar a una directiva que está claramente diferenciada en dos partes, la antigua y la nueva, encabezadas respectivamente por Paco Belmonte y Alejandro Arribas. «A nosotros, lo que nos queda es estar unidos y trabajar juntos», expresó. «Al igual que les exigimos a los jugadores que sean un equipo dentro y fuera del campo y que haya un buen ambiente en el vestuario, nosotros tenemos que hacer un buen vestuario en el club», explicó a través de un sencillo símil.

«Tenemos que sumar desde nuestra posición para que esta gente sólo tenga que pensar en el fútbol y en ganar los fines de semana», zanjó pasando de puntillas por un tema que aún no está del todo claro ni ha sido debidamente explicado.

Plantilla y expectativas

Trató de una manera mucho más clara y concisa el director deportivo albinegro otros temas, como las expectativas que tiene la directiva en el nuevo equipo. «Lo mejor es que sea el equipo el que hable en el campo. Vemos el nivel de la plantilla, el nivel del cuerpo técnico, la intensidad con la que se trabaja y, salvo circunstancias extrañas, las cosas tienen que ir bien», confió.

Sobre las últimas horas del mercado, el murciano explicó la cesión de Luca Lohr como una operación esperada y desveló la dificultad de las negociaciones con Ander Martín y Diego Gómez. «Sabíamos que iban a ser operaciones largas, pero al final se cerraron y creo que completamos una zona de ataque muy importante», manifestó Breis.

Por último, valoró el directivo el aterrizaje del FC Cartagena en Primera RFEF después del primer encuentro. «Todos sabemos que esta categoría es complicada y nadie gana fácil. Nos costó en los primeros minutos, pero luego vimos a un Cartagena muy cercano a lo que podremos ver este año», concluyó el director deportivo del conjunto portuario.