El Boiro pone a la venta las entradas ante el Compostela

El CD Boiro recibe este domingo a la SD Compostela en el Campo de Barraña con motivo de la segunda jornada de Tercera RFEF. El club barbanzano ha dado a conocer estos el precio de las entradas del encuentro, que, con total seguridad, dejará una de las mejores taquillas de la temporada. El acceso general tiene un precio de 12 €, mientras que para los menores de 23 años (de 19 a 23 años) la entrada tiene un coste de 5 €. Los socios del Boiro entrarán gratuitamente.

El Compostela afronta su primer viaje de la campaña 2025/26 con un desplazamiento cercano -el cuarto más próximo-. El momento de la campaña y la ubicación del encuentro invitan a pensar que muchos aficionados picheleiros se acercarán hasta el Campo de Barraña para apoyar a su equipo en el primer partido fuera de casa. El compostelanismo ya respondió en la jornada inaugural de liga, en la cual se registró una entrada de 970 aficionados en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro.

Ahora bien. Aquellos forofos de la esedé que tenían en mente apoyar a los suyos en tierras boirenses deberán pasar por caja. El club local ha sacado a la venta las entradas del encuentro a un precio general de 12 €. Por su parte, los menores de 23 años podrán adquirirla por un precio de 5 €.

Un partido especial

Este Boiro-Compostela supondrá el primer derbi de la temporada para un conjunto picheleiro que empezó de la mejor forma posible después de ganar al Barco (2-0) en la jornada inicial. Para los locales, este duelo es una gran oportunidad para sumar sus primeros puntos, ya que cayeron por la mínima ante el Estradense (1-0) el pasado domingo.

El conjunto dirigido por José Tizón mereció mucho más en A Estrada, donde perdió un partido, que se decidió por una genialidad de Dani Pedrosa, en el que fue muy superior. Este fin de semana ante su gente el Boiro buscará dar continuidad a sus buenas sensaciones en el juego para finalmente sumar los primeros puntos de la temporada.

Por parte del Compos, los de Secho Martínez afrontar su primer test lejos de San Lázaro que probará el nivel del equipo ante un rival muy competitivo y en un contexto de máxima exigencia.