De Blasis: "Veo muchas similitudes entre Javi Rey y Luis Carrión"

Pablo de Blasis ya ha iniciado su segunda etapa en el FC Cartagena. El centrocampista argentino regresa tras dos temporadas en su país y lo hace con el objetivo de devolver al equipo donde lo dejó, en Segunda División. "Lo importante de esta vuelta es ayudar lo mayor posible, como intenté hacerlo antes, pero ahora en esta nueva etapa", ha empezado diciendo el jugador en la rueda de prensa celebrada en el Cartagonova. "No voy a mentir que me hubiese gustado volver con el equipo en Segunda porque hubiese significado que habría mantenido la categoría", ha añadido, para explicar a continuación sobre los motivos que le llevaron a abandonar su anterior equipo ha dicho que "al quedar seis meses en mi equipo en Argentina, y siendo hincha como lo soy del club, sabía que iba a estar más relegado por diferentes circunstancias, y si había un club donde no quería ocupar cierta posición y quedarme solo a cobrar era ese. Quería volver aquí con mi familia porque fue de los lugares más cómodos en los que estuvimos".

Además, ha asegurado que si no llega a ser porque recibió la llamada del club de toda su vida, no se hubiera marchado: "En situaciones normales no me hubiese ido. Lo hice por volver a Argentina, a mi club y que mis hijas tuvieran una experiencia de vivir allí junto a la familia y que me vieran jugar en el equipo del que soy hincha. Eso ya lo logré y quedará para toda la vida. Y cuando pensé en volver el camino conducía a Cartagena".

Una de las incógnitas en torno a su fichaje es el estado físico en el que se encuentra después de sufrir algunos problemas físicos durante los últimos meses: "Me encuentro my bien físicamente porque pude completar toda la pretemporada en Gimnasia, que duró un mes y medio, y hace un mes me puse a entrenar solo para tratar de mantener ese ritmo que logré en pretemporada. Y lógicamente, al entrenar sin equipo y sin compañeros, lo que me hace falta es agarrar el ritmo", ha explicado, para recordar también que "el año pasado me ocurrieron muchas cosas desafortunadas, con lesiones que ninguna fue muscular, y que me fueron apartando del equipo. Y a esta edad es más complicado coger el ritmo, pero todo me lo tomo como un aprendizaje, pero por mi manera de ser me lo dejé todo en el campo y me podía ir a dormir tranquilo".

"La idea era retirarme en mi país, pero eso no lo pensaba mucho porque cada año es diferente. Ahora mi objetivo es tratar de que los últimos años, que no quedan muchos, disfrutar. Lo hice allá y este año lo voy a hacer acá", ha expresado el futbolista, quien ha añadido también que "todavía no pienso mucho en la retirada. Eso, como he hablado con otros compañeros, lo vas sintiendo, pero en estos momentos solo pienso en ponerme bien y en ayudar al equipo".

Piensa De Blasis que no es muy diferente al jugador que se marchó hace dos años: "Siento que más o menos similar en todo. Como todo jugador que va cumpliendo años, va perdiendo condición física, pero ganas en experiencia. Ahora trataré de acomodarme lo más rápido posible a una nueva categoría donde nunca jugué", ha comentado.

Ve similitudes entre Javi Rey y Luis Carrión

El argentino ya conoce a Javi Rey, su nuevo entrenador, con quien le gustaría conseguir "la misma sinergia que tuve con Luis Carrión, porque no es común conocerse tanto y pensar de la misma manera. Ahora es otra etapa diferente, que puede ser incluso mejor. Con todos los entrenadores trato de hacer lo que ellos piden", ha apuntado sobre su nuevo técnico, al que ve "similitudes" con Luis Carrión. "Por lo que fui averiguando, tiene un estilo que encaja en este club porque en el pasado nos fue bien así. Y si sirve para ganar cada fin de semana, que sea lo mejor posible".

Por último, sobre la posición que ocupará en esta nueva etapa en el campo, afirma que "me gusta jugar por el medio. Siempre me gusta más jugar de frente a la portería que de espaldas. La anterior etapa aquí jugué por detrás del delantero, donde estoy más cerca del gol, pero me gusta armar el juego desde atrás, creo que esa es mi mejor esa función. Mientras que esté en el medio, voy a estar cómodo".