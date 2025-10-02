Ben Hamed lo juega todo en un Hércules que no halla su once ideal

Unos tanto, otros tan poco. En esta temporada el Hércules ha alineado a 21 futbolistas (incluido el portero Carlos Abad), y aunque no haya acabado de conformarse un once ideal, hecho comprensible dado que apenas se han jugado cinco jornadas, sí que hay un jugador de campo que ha tenido la responsabilidad de disputar cada uno de los 450 minutos, más añadidos, que ha tenido la temporada.

Su nombre es Nassourou Ben Hamed, fichaje de este verano que enamoró al Rico Pérez desde el ahora lejano primer derbi amistoso que alegró a los blanquiazules con un 2-0 sobre el eterno rival. En el resto de la temporada ha seguido destacando y una vez iniciada la competición ha sido, junto al lateral Javi Jiménez, de los dos jugadores más rescatables en medio de la debacle futbolística que ha atravesado el equipo en este arranque liguero.

Su presencia permanente sobre el césped está de sobra justificada, pero en este caso parece que se ha creado un juego de suma cero que perjudica a su joven compañero del mediocampo Vique Gomes, quien todavía no ha debutado oficialmente con la elástica blanquiazul. Este futbolista bisauguineano de 22 años llegó a Alicante en los últimos días del mercado de verano como parte de una operación más grande: la ficha sénior de Jiménez hacía quedar fuera al volante César Moreno, que acabó saliendo del club y su vacante fue cubierta por Vique, procedente del Villarreal C en la Tercera Federación.

En aquel momento, tanto Rubén Torrecilla como Paco Peña mostraron confianza en Vique y su salto de categoría, confirmando que se trataba de un perfil que gustaba al club, con mucho despliegue físico sobre el campo. Por lo pronto, ese despliegue está en el banquillo a la espera de ser llamado por el entrenador. El otro hombre que no ha tenido minutos es el segundo portero, Marcos Mompeán, que se ha integrado en la dinámica del primer equipo a la sombra del titularísimo Carlos Abad.

Los que más cuentan...

A Ben Hamed le siguen en el top de minutos jugados el otrora goleador del Hércules, Oriol Soldevila, que este año aún no ha visto puerta a pesar de haber disputado 407 minutos (un 90 % del total). Apagado, poco determinante e incluso desaprovechando las pocas ocasiones que han pasado por sus botas, Solde no se ha encontrado todavía en esta campaña, pero pese a todo el míster le ha mantenido en el once titular en los cinco encuentros que lleva este curso.

Soldevila (407 min.) y Rojas (375 min.) completan el podio de minutos sobre el terreno de juego

El podio lo cierra el extremo Carlos Rojas, de quien Torrecilla ha alabado públicamente su capacidad de desequilibrar en el uno contra uno, pero que en la práctica no ha logrado traducir en resultados sus acciones sobre el campo, que la mayoría de las veces acaban muriendo en sus pies. El jugador, que llegó desde el Real Murcia en este mercado de verano, también ha visto su nombre escrito en todos las alineaciones de la temporada y estado sobre el césped 375 minutos.

...y los que menos

En contrapartida hay otros jugadores de perfil ofensivo que han contado poco para el entrenador extremeño. Uno de ellos es Antonio Aranda, que solo ha tenido 37 minutos distribuidos entre el partido contra el Ibiza y el Algeciras. Pese a tener buena relación con el entrenador y ser un jugador que durante la pasada temporada demostró su talento como mediapunta, este año no ha terminado de arrancar.

Durante buena parte de la pretemporada no estuvo disponible, al igual que su compañero Unai Ropero, que sin embargo sí ha tenido un número interesante de minutos jugando en ese puesto de enganche en el que, se presupone, Aranda podría destacar.

Torrecilla ha probado ya tres sistemas en sus inicios de partido: el 4-3-3 con trivote Colomina-Mangada-Ben Hamed que alineó contra el Tarazona o el Algeciras; el 4-2-3-1 con el que intentó sorprender en Ibiza, cambiando a Mangada por Ropero; o el 5-2-3 con el que buscó superar al Cartagena, con dupla Colomina-Ben Hamed en la medular y Javi Jiménez de carrilero por la izquierda, con mucha participación en ataque.

Entre Aranda (37 min.) y De Palmas (22 min.) solo suman 59 minutos disputados

En el reciente empate contra el Alcorcón probó otra vez un 4-2-3-1, con Ropero en vez de Colomina y Javi Jiménez como lateral, pero de nuevo con mucha incidencia ofensiva. Es el papel de Ropero en esos dos partidos el que podría desempeñar Aranda, o quizás también otro jugador que ha tenido todavía menos tiempo sobre el campo: Rafa De Palmas, que desde los 22 minutos que disfrutó contra el Tarazona no ha vuelto a tocar el balón.

Esto a pesar de que tanto Aranda como De Palmas han estado convocados para todos los partidos. Otro hombre, procedente de la cantera, que también ha estado con el primer equipo en todos los encuentros es Jorge Galvañ, que pese a ello y también ser descrito por el entrenador como el canterano que dio "un paso adelante" en la pretemporada, aún aguarda la oportunidad de demostrar su capacidad más allá de los 10 minutos que ha tenido en los dos últimos encuentros.

