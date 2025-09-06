Barakaldo-Zamora CF: A la caza del primer triunfo rojiblanco en liga

Ganar. Esa es la ambición y el deseo del Zamora CF hoy en su segundo encuentro de liga este curso en Primera RFEF. Un objetivo que pasa por asaltar Lasesarre, un campo complicado que es feudo de un Barakaldo CF intenso, rocoso y que acostumbra a ejercer como un rival difícil de batir ante su público.

El estreno en el Ruta de la Plata ante el Celta Fortuna (0-0) dejó mal sabor de boca a la plantilla rojiblanca. Así lo aseguraba ayer Kike Márquez, afirmando que "el vestuario tuvo la sensación de perder dos puntos más que ganar uno". Todo ello por la buena imagen firmada por los de Juan Sabas, a los que les faltó "esa maldad" en ataque necesaria para romper el resultado inicial como bien apuntó el atacante andaluz.

Márquez también señalaba ayer que ese plus ofensivo que hace falta puede ser fruto de que los jugadores todavía tienen que acoplarse, conocerse sobre el campo, y que acabará llegando. Además, no dudó en indicar que ve al equipo más hecho a estas alturas de la temporada que respecto a 2024 y que, si bien todavía es pronto, cree que la plantilla es mejor a la del pasado curso, "aunque eso hay que demostrarlo". Una opinión razonada por el abanico de opciones del actual plantel de un Zamora CF que deberá sacar partido a esas variantes que puede manejar.

Y esa será la clave a partir de las 16.30 horas en Lasesarre, comprobar si es cierto que el Zamora CF de este curso cuenta con herramientas suficientes como para adaptarse a diferentes rivales, desarrollos de partido y escenarios. Si puede obtener rédito en cualquier ocasión con independencia del partido o de cualquier imponderable. Una capacidad de adaptación que pondrá a prueba un Barakaldo CF que nada tiene que ver con el último adversario rojiblanco.

Tanto Márquez como su técnico, Juan Sabas, coincidieron ayer en ello. "Es un equipo intenso, con las ideas claras", afirmaron los dos, señalando que los vascos apuestan más por los centros y la presión que su anterior oponente, un filial vigués con querencia a tener la pelota en sus pies y manejar los tiempos de forma diferente. Un factor al que sumar Lasesarre, un campo "complicado, siempre difícil" para los visitantes, según apuntó un Juan Sabas que, pese al 0-3 del pasado curso, recuerda bien el último choque allí.

"Fue un partido en el que nos costó mucho entrar. Ellos tuvieron dos ocasiones claras en la primera mitad", rememoraba, esperando que el guion hoy sea más parecido al del segundo tiempo, dominado por un Zamora CF que encontró la vía del gol para sumar su tercera victoria en cinco partidos de los últimos 18 años en casa del Barakaldo CF. Un balance a seguir aumentando con un ojo puesto en la Copa Federación del próximo miércoles, si bien "lo primero es la liga y sumar tres puntos que nos permitan ganar confianza y estar arriba desde el principio", como bien dijo ayer el entrenador.

Por ello, y porque como subrayó Sabas, el Zamora CF "trata de tener siempre una identidad reconocible" sobre el verde, es probable que haya cambios en el once, aunque quizá no demasiados.

El buen rendimiento defensivo del estreno liguero invita a no mover piezas en un once inicial que podría contar con la entrada de Clavería, suplente ante el Celta Fortuna. Su entrada podría dejar a Carlos Ramos o Mario García en el banco, pero también fortalecer la zona ancha para permitir a Márquez caer a banda derecha y asociarse con Rufo, como la pasada campaña con el andaluz libre de movimientos y el argentino con recorrido por delante. Una opción, situar al andaluz cerca de la cal, que también podría utilizarse para dar entrada a dos delanteros en esa pugna por liderar la ofensiva rojiblanca que mantienen Farrell, Carbonell y un Eslava que parte con menos opciones de saltar de inicio por los minutos de juego perdidos por lesión en pretemporada.