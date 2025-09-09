'Bam Bam' Landázuri, el mariscal que conquistó a Álvaro Cervera

«Yo le llamo 'Bam Bam' porque nos ha pedido que le llamemos así», manifestó Álvaro Cervera con cierta sorna en una de sus primeras respuestas sobre Anthony Landázuri. Las dudas del entrenador del CD Tenerife eran, en ese entonces, más que razonables. El zaguero ecuatoriano llegó a la Isla desde el Independiente del Valle (club de su país que actualmente dirige el tinerfeño Javier Rabanal) y, a principios de febrero, acumulaba meses sin competir. Le faltaba ritmo, no había salido antes de Sudamérica y, para colmo, llegaba con el cartel de lateral derecho, posición que estaba cubierta por el consolidado Jeremy Mellot y el pujante David Rodríguez.

Apenas unos días después de que se concretase la incorporación del futbolista de Esmeraldas y con una sola sesión de trabajo con el grupo, Cervera se refirió a Landázuri como «el chico que llegó ayer» y reconoció conocerlo «poco». «Habrá que trabajar con él y ponerlo en forma para, después, decidir dónde puede jugar», expresó el técnico con cierta resignación.

Un partido que cambió todo

Pero el desconocimiento de su trayectoria en Ecuador y Brasil, las dudas del míster y la apatía que inundaba al tinerfeñismo en una temporada traumática no pudieron con el espíritu competitivo del recién llegado. 'Bam Bam' agachó la cabeza y trabajó. Y trabajó. Y volvió a trabajar. Un mes después de desembarcar en la Isla, y para cuando su entrenador ya alababa de él «su oficio», Landázuri fue titular por sorpresa en un Tenerife-Huesca. El combinado blanquiazul, que acumulaba cuatro derrotas seguidas, se impuso por sorpresa a un Huesca que, por contra, encadenaba 14 partidos sin perder.

Anthony fue un muro aquella tarde. Sólido, concentrado y ganador en los duelos aéreos. Fue Galech Apezteguía, el árbitro de aquel duelo, el único que consiguió quebrantar la entereza de 'Bam Bam', quien no pudo contener las lágrimas cuando el colegiado señaló el final del partido.

Un fijo para Cervera

Desde entonces, el ecuatoriano lo jugó todo. Solo un desafortunado problema burocrático y una injusta expulsión en Cartagena le sacaron del equipo, aunque nunca mermaron la confianza en él de Cervera. Tampoco de la entidad, que lo consideró capital este verano e hizo un esfuerzo por retenerlo a pesar del descenso.

Landázuri, que siguió para jugarlo todo y sigue creyendo en sus opciones de acudir al Mundial con su selección, es ya el único jugador de campo –el guardameta Dani Martín también ha completado los más de 180 minutos de juego– que lo ha jugado todo en la 25/26 cuando solo han pasado dos jornadas. De principio a fin en Guadalajara (donde lo ganó todo por arriba) y el Heliodoro ante el Mérida (con alguna acción defensiva providencial). Se toca todo, aunque sea en el descuento, pero no a Anthony, el ecuatoriano que conquistó a Álvaro Cervera.

Maikel, Jeremy y Balde, a cero

Si bien Anthony Landázuri es el único futbolista de campo que ha iniciado y terminado los dos primeros duelos de la temporada, existen, por contra, tres futbolistas que todavía no han podido disfrutar de minutos. El caso más mediático es el de Maikel Mesa, que noviajó a Guadalajara por un posible traspaso que no se concretó y calentó sin éxito ante el Mérida. Tampoco ha jugado Balde, mientras que Jeremy Jorge ni siquiera ha sido convocado por Cervera.