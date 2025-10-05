Álvaro Cervera: «Pudimos meter cinco o seis goles»

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, se mostró feliz por el resultado, no tanto por el partido que firmó el representativo. A su juicio, sus futbolistas estuvieron demasiado ansiosos a partir de la acción inicial, en la que pudieron adelantarse desde el punto de penalti. «Ya en Madrid nos dieron un aviso y hoy [por ayer] nos han dado otro: no nos vamos a pasear en esta categoría», remarcó.

En su relato, sí admitió que «la primera jugada es dudosa» y que a su equipo le pasó factura marrar la pena máxima de la que se ocupó Enric. «Si la carga fue para penalti, ya es cuestión del árbitro. A mí el jugador me pide que reclame, y es lo que hago. La ley puede ser injusta, pero dice que si eres el último hombre, hay roja. El penalti se falla y ellos plantearon el partido que les convenía, sin mucha disputa y muchos parones. Nosotros no hemos jugado bien; nos hemos metido en muchas faltas e imprecisiones, que era el partido que ellos querían. Aún así, les hemos pedido meter cinco o seis goles», anotó el jefe del banquillo insular.

«Es verdad que el partido no ha estado bien jugado, lo hemos jugado muy precipitado. ¿Por qué? Porque llevamos cinco victorias y hemos creído que la sexta era la final del Mundial. Y no es obligatorio ganar con facilidad; ya en Madrid nos dieron un primer aviso», recordó. En este sentido, elogió al Zamora y la firmeza con la que jugó hasta los últimos embates de la conteinda. «Ha sido el rival que pensábamos, un equipo muy compacto y ordenado, con ciertas individualidades buenas y un jugador arriba que te dificulta mucho todo. Hemos visto a un contrario bien posicionado sobre el campo. Han tenido la mala suerte de quedarse con uno menos, y aún así han hecho un partido muy serio», apuntó Cervera. A renglón seguido, se le preguntó por los encargaods de tirar los penaltis. «No es un asunto donde entre mucho, salvo que tenga a un especialista sobre el campo en ese momento, como por ejemplo lo es Maikel Mesa. El que mejor esté en el campo, lo tira. El penalti es una cuestión de sensaciones y lo puede fallar cualquiera. No le doy mucha importancia porque he visto fallar penaltis a los mejores futbolistas del mundo», completó.

La queja de Sabas

El técnico del Zamora quiso empezar su rueda de prensa planteando un interrogante. «No sé si el penalti lo habría pitado en el otro área», apuntó. Dicho lo cual, ensalzó a sus jugadores. «Han demostrado tener no solo dos cojones, sino siete cojones», añadió. A su entender, lo mejor del envite fue «la entrega» que mostraron sus futbolistas. Según dijo, el encuentro habría sido «otro bien distinto si se hubiera jugado once para once».

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife