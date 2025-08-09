Álvaro Cervera necesita "gente con empaque" para el nuevo Tenerife

Sin entrar en detalles, Álvaro Cervera se marchó de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco con la sensación de que el CD Tenerife no había estado "bien en su conjunto". El entrenador reconoció que a nadie del equipo blanquiazul le apetecía "caer de esta manera" en Gran Canaria, por 3-1, pero recomendó extraer lecturas positivas y "no enfadarse". En una corta rueda de prensa posterior al derbi de pretemporada, dio a entender que todavía esperar refuerzos en el mercado de verano. "Sigo pensando que el equipo necesita gente con empaque", afirmó.

Cervera comenzó analizando el desarrollo del ensayo, el segundo del Tenerife en la fase de preparación para el nuevo curso. Para empezar, recordó que la UD Las Palmas es un equipo de "superior categoría", que empezará antes a competir –el próximo domingo ante el Andorra– y que tiene "muy buenos jugadores" en su plantilla. "Aún así, estuvimos bien en el campo durante un tiempo", añadió Álvaro. A su juicio, la tendencia se alteró cuando la Unión Deportiva logró marcar su primer tanto por medio de Manu Fuster (16’). "A partir del gol, no nos vino bien tener que cambiar el plan de partido tan rápido", argumentó sin pasar por alto que los tres tantos del conjunto amarillo tuvieron su origen en acciones a balón parado. Con todo eso y con las sustituciones en la segunda parte, quedó la impresión general de que Las Palmas fue "muy superior".

"No hay que enfadarse"

El entrenador se tomó con naturalidad la derrota en Gran Canaria, ya que estos encuentros sirven para "ir definiendo al equipo por lo bueno y también por lo malo". En esa línea, apuntó que "hay que quedarse con lo bueno y descartar las cosas que se hacen mal". Es parte de un proceso en el que está inmerso un Tenerife que debutará en la Primera RFEF 25/26 el último fin de semana de agosto ante el Guadalajara. "Estamos en ese camino y no apetece venir aquí –Las Palmas– y caer de esta manera, pero son cosas que también pueden pasar y tenemos que aprender. Lo que no hay que hacer es enfadarse", manifestó Álvaro.

En su análisis de lo sucedido, reconoció que David y César "fueron los mejores" del Tenerife. "Salimos a jugar con cinco en defensa porque estos encuentros están para probar, y en esa línea de cinco, David estuvo espectacular", continuó Álvaro. «Primero jugó de central derecho y luego de central izquierdo, y ahí fue donde no tuvimos ningún problema, porque en otras zonas sí los tuvimos, algunos individuales de fútbol y otros seguramente míos que tendré que corregir», admitió el entrenador.

El mercado de verano

El Tenerife avanza de esta manera hacia el inicio del curso con una plantilla que todavía no está cerrada. Al menos, es lo que considera Álvaro. "El equipo necesita reforzarse", advirtió. "Sigo pensando que el equipo necesita gente con empaque, que conozca la categoría;sí sabemos en qué categoría estamos pero también sabemos el club que somos, y necesitamos algún que otro retoque", finalizó el preparador blanquiazul.