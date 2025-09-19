Álvaro Cervera no cae en la trampa del favoritismo: "Lo que digan los demás lo escuchamos con respeto, pero no nos creemos nada"

No le pesa, pero tampoco lo desea. Álvaro Cervera se mantiene firme en su discurso de eludir el favoritismo que, visto el criterio del buena parte del tinerfeñismo y todos de cuantos rivales se han ido encontrando su equipo por el camino, pulula alrededor del Tenerife. "Lo que digan los demás lo escuchamos con respeto, pero no nos creemos nada. El Racing de Ferrol lleva tres victorias, como nosotros. Lo que hay que hacer es mantener el pulso, pero me da la sensación de que ningún equipo va a ascender con cinco jornadas de antelación", valoró el técnico en su comparecencia previa al partido de este domingo a las 11:00 frente al Ourense.

En la cita frente al combinado gallego, el míster no podrá contar con el convaleciente Marc Mateu, pero sí con Jesús de Miguel, recuperado tras el susto de no poder completar el primer entrenamiento de la semana. "Todo ha ido bien con De Miguel. Solo se retiró un día por precaución, pero el resto de la semana ha entrenado bien. La baja segura es la de Marc Mateu, que esperamos que la semana que viene esté disponible. Hubo un momento en el que no avanzaba, pero ahora mismo sí lo hace", celebró el preparador antes de matizar, en el caso de Cris Montes, que su ausencia en Pontevedra se debió a una decisión técnica. “Que yo sepa, no tiene nada. Cuando hacemos las listas alguno se tiene que quedar fuera y esta vez le tocó a él”.

Sabina espera su momento

Al margen de la opción natural (y la más razonable) de que Ander Zoilo se mantenga ocupando el perfil izquierdo de la defensa a la vista de la ausencia de Mateu, el preparador cuenta también con la posibilidad de utilizar a David Rodríguez a pierna cambiada. Una opción que Cervera rehúsa “por ahora”.

Por contra, las buenas sensaciones de pichichi del equipo mantienen bajo el porcentaje de minutos en liza para Fran Sabina. El joven ariete no participó ni en Guadalajara ni en Pontevedra y, ante el Mérida, entró en el tiempo de descuento y apenas pudo entrar en contacto con la pelota. Le toca ser paciente, “seguir con los mayores y esperar su oportunidad”. “Me gusta cómo entrena, me gusta como futbolista. No me planteo que baje al filial, otra cosa es que alguien desde el club me lo diga”.

El Ourense no lo pondrá fácil

Enfrente este domingo estará el Ourense, un equipo que aún no ha ganado en Liga, pero que se impuso el jueves al Zamora por 2-1 en la Copa Federación. “Los resultados para el Ourense no han sido buenos. Hemos visto trozos de partido. Son solidarios, defienden bien, cierran espacios. Tienen alguna individualidad por fuera a tener en cuenta. Son un equipo distinto al Mérida, pero de trabajar mucho y al que va a costar ganar”, reflexionó el preparador.

La duda entre Alassan y Noel

En Pasarón jugaron de inicio los mismos 11 futbolistas que lo hicieron de salida ante el Mérida. A Álvaro le gusta lo que ve, y solo en la posición de extremo derecho parece haber una pequeña duda entre Alassan y Noel López. La comparación con Nacho Gil, que ha empezado como un avión, es inevitable. Ni el canterano ni el gallego han hecho suya una parcela del campo en disputa. “Estamos intentando que los jugadores que tenemos puedan jugar en una categoría mayor más adelante. Alassan está jugando en derecha y venía jugando en izquierda. Noel no es un extremo pero lo puede hacer ahí”, reflexionó Cervera.

El entrenador, no obstante, recordó que Dani Fernández también puede llegar a línea de fondo aun siendo zurdo y jugando a pie cambiado (como hizo en Guadalajara). Cris Montes, mientras, “es más Nacho Gil, pero por izquierda, es más de tirarse hacia dentro”. “No podemos ser tan claros para el rival, debemos tener distintas opciones”, expuso el técnico haciendo ver que no le apasiona la idea de jugar con dos futbolistas a pie cambiado en los costados. La profundidad es indispensable.

Un arranque prometedor

Receloso del elogio ajeno, Cervera no esconde que empezar bien ha sido “muy importante”. “Para nosotros lo era porque sabíamos que veníamos de una etapa muy mala. Si empezábamos mal, con toda la razón, la gente no nos lo iba a perdonar”.

Con todo, el arranque de la 25/26 solo tiene parangón con el de la 12/13, también con el ecuatoguineano a los mandos y que acabó en ascenso, este Tenerife se asemeja a aquel “en los resultados”, aunque esta categoría es “diferente” a la ya extinta Segunda B. “Es otra cosa. No veo muchas similitudes. En cuatro grupos se dispersa más el nivel, y ahora esa sensación no me da, está todo condensado en dos grupos”.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife