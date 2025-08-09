Alfredo Ortuño, un superviviente con ganas de olvidar la pesadilla

Hay un nexo común en muchos de los fichajes que ha realizado la dirección deportiva y es que son futbolistas que han demostrado en su trayectoria ser futbolistas diferenciales, pero varios de ellos llegan tras una temporada discreta. Es el mismo caso de Alfredo Ortuño, que se ha quedado en la disciplina albinegra. Sobre todo porque ya tenía contrato, pero también porque, aunque su última campaña ha estado lejos de sus cifras goleadoras, ha demostrado con la camiseta del Cartagena que es un jugador que puede ser diferencial en el cuadro portuario.

Alfredo Ortuño tiene un papel clave dentro del vestuario albinegro. Además de ser el único superviviente junto a Nacho de la plantilla del curso pasado, también es uno de los jugadores más veteranos de la plantilla. Eso sí, lo más importante que tiene el ariete yeclano es que conoce mejor que nadie lo que significa jugar y defender al Cartagena.

El delantero afronta su quinta temporada en la disciplina del cuadro cartagenero. Sus tres primeras campañas fueron muy productivas, con una media de 10 tantos por curso. En esas tres temporadas, en Segunda División, Ortuño demostró ser uno de los jugadores más resolutivos de la categoría. Eso sí, el pasado curso, una serie de factores, su bajo rendimiento, pero también la falta de confianza que tuvieron los técnicos, hicieron que no le salieran las cosas y finalizara el curso con un solo gol anotado, y fue en la Copa del Rey.

Javi Rey, actual entrenador del FC Cartagena, ya habló de Ortuño en su primera rueda de prensa y explicó cómo iba a hacer para recuperar su mejor versión: «Hablando con él, devolviéndole la ilusión, y toca empezar de cero. Un jugador como Ortuño tenemos que recuperarlo», confirmaba el nuevo técnico.

Ahora es el turno de Ortuño y esta pretemporada, con el mercado de fichajes abierto, es el momento de demostrarle al entrenador y a la comisión deportiva que no hace falta buscar nada más. Kevin Sánchez está siendo una de las grandes sensaciones de estos primeros días de preparación, pero todavía tiene que dar un paso adelante el veterano delantero.

Sobre Javi Rey, Ortuño declaró ayer a los medios del club la forma de ser del nuevo jefe del vestuario albinegro: «Es un entrenador cercano, me gusta que esté muy obsesionado con el fútbol. En los entrenamientos hay mucha intensidad y concentración, y creo que desde ahí se tienen que ir dando los resultados», mencionó.

Hoy afronta un nuevo amistoso el Cartagena ante el Albacete y Ortuño espera ver a su equipo dar un paso más, ya que le gusta lo que está viendo de la pretemporada. «Tenemos buenas sensaciones, estamos llevando al campo lo que trabajamos durante la semana con Javi Rey. Buscamos hacer otro buen partido en Albacete. Somos todos nuevos, quitados Nacho y yo, y en estas tres semanas estamos intentando empaparnos de todo lo que quiere el míster. En Águilas ya pudimos ver un poco algunas pinceladas de lo que quiere el equipo», subrayó Ortuño.

Ahora la tercera categoría no es como antiguamente con la Segunda B en la que había cuatro grupos y Ortuño tiene claro que es más competitiva: «Está mucho más profesionalizada, estando más cerca del fútbol profesional que lo que era la antigua Segunda B», confirma el delantero.

Preguntado por la plantilla y la competencia, Ortuño, que ya es un veterano y lleva muchas temporadas a su espalda, lo tiene claro y es optimista: «La plantilla es muy variada y le permitirá al entrenador tener varias opciones en función de lo que necesite. Entre los tres delanteros que somos de ataque, tenemos que aportar goles y resultados al equipo. Es una competencia sana», concluyó.