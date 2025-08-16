Un Alcoyano superior y efectivo vence a la selección AFE (4-1)

La selección de AFE, formada por jugadores aún sin equipo, despidió este sábado su 38.ª edición de Sesiones con una derrota en Bonalba (Mutxamel) ante el histórico Deportivo Alcoyano, que se mostró muy superior y efectivo en ataque. El conjunto de Alcoy, que la próxima temporada competirá en Segunda RFEF, dominó el choque en todo momento y lo dejó sentenciado en la primera parte, en la que el equipo de Fran Alcoy anotó tres goles y erró una pena máxima.

El combinado de Jesús Vázquez no pudo repetir las excelentes sensaciones que dejó en su cita ante el Hércules. El Alcoyano, intenso y vertical, puso desde el inicio ritmo alto de juego que desarboló al equipo de AFE. Nada más comenzar el partido, los de Alcoy ya pudieron adelantarse en el marcador en un penalti, pero el meta Pablo Díez atajó el lanzamiento de Lado con una gran parada.

La acción permitió a AFE repuntar en el partido, pero en el ecuador del primer acto Guille, tras anticiparse a la defensa en el área, anotó el primer gol. A partir de este momento, el Alcoyano jugó a placer. Fran Moreno marcó el segundo con un cabezazo a la salida de un saque de esquina apenas seis minutos después. Con AFE contra las cuerdas, Guille repitió con un cabezazo picado en el segundo palo que se coló en la portería del equipo del sindicato.

El asedio en el último tramo del primer tiempo por parte del Alcoyano fue total, con varios saques de esquina y ocasiones para ampliar la renta. Tras el descanso, y a pesar de los cambios, el partido arrancó como acabó el primer periodo. A los dos minutos Loren aprovechó un error defensivo para marcar a placer el cuarto.

El Alcoyano, con todo resuelto, levantó el pie del acelerador y el combinado AFE, que nunca bajó los brazos, pasó a controlar algo más el juego. El premio a la insistencia lo encontró Alonso Soler, que logró recortar distancias con un gran disparo desde fuera del área.

El tanto animó al combinado AFE, pero el Alcoyano despertó del letargo y no pasó el más mínimo apuro para conservar su renta a pesar de que el conjunto del sindicato nunca dejó de intentarlo.