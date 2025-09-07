El Alcoyano suma su primer punto en un partido loco
Los de Fran Alcoy empatan ante el Valencia Mestalla (2-2) en un encuentro en el que llegaron a perder por dos goles
David Sánchez
El proyecto del Alcoyano arrancaba en el Gestaser El Collao recibiendo la visita del Valencia Mestalla, en un encuentro donde los locales llegaron a jugar en inferioridad y con un par de goles de desventaja. Arrancó el partido y el Alcoyano se mostró algo dubativo con el esférico. Buscaban los locales el primer aviso con un par de ocasiones antes de la media hora.
Tras la pausa de hidratación, el Mestalla hizo bueno su primer acercamiento cuando Marc Jurado en área aprovechaba un envío de Otorbi. Pese al gol, los de Fran Alcoy buscaron sin cesar área valencianista con varios córners sin éxito.
En la segunda mitad el filial del Valencia tuvo más posesión de esférico y el Alcoyano tardó en reaccionar, más aún cuando se le complicaba la situación tras la expulsión de Iniesta. El segundo gol visitante llegó en propia puerta por parte de Fran Moreno.
Cuando peor lo tenía el Alcoyano, resucitó con dos goles consecutivos en pies de Loren y tres minutos más tarde de Raúl para dar un respiro a la parroquia local. Con un hombre menos, el punto para los locales sabía a victoria y con ello el Alcoyano acabó dando por bueno este tras estar contra las cuerdas.
Ficha técnica:
CD Alcoyano: Zárraga, Loren, Raúl González, Fran Moreno, Izan (Rubén Catalá, 60'), Iniesta, Lado (Álex Alonso, 90'), Solbes (Diego de Pedro, 60'), Víctor Sala (Lledó, 46'), Pablo Carbonell y Guillé Andrés (Steven Prieto, 60'). Entrenador: Fran Alcoy.
Valencia Mestalla: Gómez, Rubo, Caro, Prevedini, Marcos Navarro, Jurado, Navarro, Guilabert (Victor, 75'), Lucas Núñez (Pamies, 69'), Otorb (Leslie Okai, 46' y Mario González, 69') y Mario Domínguez (Aimar Blazquez, 69'). Entrenador: Miguel Ángel Angulo
Árbitro: Béjar Caballero (comité murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Tiko Iniesta por parte de los locales y con roja, también a Tiko Iniesta.
Goles: 0-1 (Marc Jurado, 32'), 0-2 (Fran Moreno PP, 57'), 1-2 (Loren, 65') y 2-2 (Raúl González, 67').
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 del grupo 3 de Segunda RFEF en el Estadio Gestaser El Collao.
