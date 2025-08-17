Aitor Sarabia, el albuitero que gusta a Joseba Etxeberria

Aitor Sarabia Chico (Albudeite, 2007) se ha convertido en uno de los nombres propios del verano del Real Murcia. Tras la irrupción de Luizinho en el primer encuentro preparatorio, pero que con el paso de la pretemporada ha ido desapareciendo, otra promesa de la cantera murcianista se ha ido ganando a Joseba Etxeberria.

El extremo zurdo nacido en Albudeite está disfrutando de sus primeras semanas dentro del Real Murcia y, de manera inesperada para todos, lo está haciendo en el primer equipo. Sarabia firmó por el cuadro grana a principios del mes de julio para jugar con el División de Honor, pero por la necesidad de tener jugadores, ya que la plantilla del Real Murcia no está cerrada y ha habido lesiones y percances durante estas primeras semanas de preparación, el técnico vasco ha ido tirando de jugadores de la cantera.

Aitor Sarabia, junto al mencionado Luizinho y al lateral Aquino, son los que más están convenciendo al entrenador guipuzcoano, aunque lógicamente cuando empiece la competición, debido a la gran competencia existente en ese perfil con jugadores como Álvaro Bustos o un Toral que parece tener pie y medio fuera.

El joven murciano ya tuvo minutos en el encuentro ante el Albacete y el Eldense. En concreto, el juvenil disputó la última media hora, en un choque que el Real Murcia jugó muy bien en el primer periodo y Etxeberria utilizó la segunda parte para rotar, y ya se le pudieron ver los primeros detalles de lo gran jugador que es.

Eso sí, ante el Orihuela el pasado sábado 9 de agosto fue donde más pudo demostrar su calidad. Frente al cuadro oriolano, Aitor Sarabia partió desde el extremo izquierdo, aunque también puede jugar por la derecha, y se mostró muy vertical e incisivo. Esas virtudes las puso en práctica en la jugada que dio origen al empate. Sarabia provocó el penalti que Pedro Benito no desaprovechó, el delantero gaditano, para establecer el definitivo 1-1.

Ante el Melilla, de nuevo, se ganó la confianza de Etxeberria aprovechando la falta de jugadores en su posición (Bustos lesionado y Toral pensando en dejar el equipo) y volvió a cumplir dejando detalles de calidad.

El murciano afronta en el Real Murcia su primera aventura en la Región de Murcia. Toda su trayectoria la ha desarrollado en la Comunidad Valenciana. Con siete años empezó a jugar al fútbol de manera federada en el Atlético San Blas, de categoría prebenjamín. Ahí estuvo jugando y destacando, lo que hizo que el Hércules se fijara en él. En el club herculano jugó durante cuatro temporadas, cubriendo así su formación de alevín e infantil, con un papel clave en los equipos en los que estaba.

Con 14 años llama a su puerta el Valencia CF y tanto el jugador como su familia creen que es lo mejor para él y se marcha a vivir a la ciudad del Turia. El primer curso estuvo en la Fundació VCF y de ahí pasó al Cadete A del club ché. Sus dos últimas campañas las desarrolló en el Juvenil B del club valenciano, llegando a jugar un choque con el Juvenil A. Su última campaña no tuvo tanta participación y disputó 15 encuentros, anotando un gol.

Tras su periplo en el cuadro valencianista, en el que veía que se le cerraban las puertas para seguir creciendo, vio en el Real Murcia el destino ideal para seguir evolucionando. Se espera que sea un hombre relevante en el equipo de División de Honor y está claro que estas primeras semanas con Joseba Etxeberria y entrenando con el equipo están siendo muy productivas para su progresión en el club murcianista. Veremos si es el inicio de una larga carrera con la camiseta grana.