Mucho más que un capitán. Aitor Sanz Martín (San Martín de Guadalix, Madrid, 1984) está a punto de igualar otro registro más como leyenda, guía y referente para todo el tinerfeñismo. En cuanto compiece la próxima competición oficial, ya serán 13 las temporadas que habrá defendido la elástica del representativo. Esto es, las mismas que pasaron en el equipo blanquiazul el ilustre Alberto Molina (entre 1963 y 1968; y en una segunda etapa desde 1971 a 1976) y Toño Hernández, partícipe de la época más gloriosa de la historia de la institución y jugador del Tenerife desde 1982 a 1995, que justamente la semana pasada abandonaba el organigrama del club de sus amores.

En el caso de Aitor, ha jugado para el equipo de su vida –aunque también dejó huella en Zamora, Real Unión o Real Oviedo– un total de 12 campañas y siempre en Segunda División. Este curso será el primero para el madrileño fuera del fútbol profesional desde que aterrizara en el equipo insular de la mano de Quique Medina, justo después de que el Tenerife hubiese logrado salir del pozo de la ya extinta Segunda B. Ahora, el objetivo justamente aquél que lograron Cervera y compañía hace más de un decenio. «Me tranquiliza saber que estamos en sus manos», apunta Sanz, quien justamente fue quien recomendó a la directiva el fichaje de este míster.

Con esta nueva experiencia en la categoría de bronce, Aitor de los récords puede pulverizar aún más registros. Por un lado, parece seguro que igualará y luego rebasará la histórica marca de Toño, que llegó a 385 comparecencias oficiales. Más difícil es que alcance las 413 de Molina, pero está a tiempo de conseguirlo si lograse firmar casi un pleno de partidos jugados en el ejercicio venidero, que para el representativo empieza a finales de mes en Guadalajara.

Un dato que llama la atención y confirma el cambio de los tiempos. Mientras Toño colgó las botas a los 33 tras un efímero paso por el Granada y Molina lo hizo «machacado» por las lesiones –como él mismo recuerda– a los 32, el ejemplo de longevidad de Aitor confiere todavía mayor valor a su brillante carrera. El centrocampista blanquiazul acumula más de 30.000 minutos en el representativo, con el que se propuso llegar en activo a los cuarenta. Después de su última renovación, llegará como mínimo a los 41 con las botas puestas.

«Ser del Tenerife más allá de categorías y resultados. Y una vez más, la afición va a ser fundamental para devolver al club a categoría profesional», predice el icónico futbolista, quien no prevé un curso fácil. Más bien al contrario, presume dificultades por el camino. «Va a ser una temporada muy complicada y exigente; vamos a ser uno de los rivales a batir. Siempre hay dos o tres que, aunque sin el renombre del Tenerife, estarán ahí peleando por los primeros puestos. Llegarán decepciones y también alegrías, seguro, pero hay que tener la humildad suficiente para afrontar cada partido sin creerse mejor que nadie», aconseja. SEa como fuere, desde la atalaya de sus casi 400 partidos, recela ambición: «Queremos estar en los puestos altos».