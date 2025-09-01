Un aficionado del CD Tenerife alerta sobre los nuevos asientos del estadio: "Hay una alta probabilidad de…"

El CD Tenerife arrancará sus partidos como local en Primera RFEF con una importante novedad para los aficionados, que a partir de ahora, estarán más cómodos cuando vayan a ver a su equipo. Las butacas del estadio Heliodoro Rodríguez López han sufrido una importante remodelación que, como ha confesado un seguidor chicharrero, traerá más del algún susto.

Los asientos del estadio donde el 'Tete' jugará sus partidos por volver a LaLiga Hypermotion serán ahora abatibles, esos que se pliegan automáticamente al levantarse para tener más espacio en los pasillos y facilitar el tránsito de los asistentes. Esta es una gran novedad para la que muchas personas no están preparadas, ya que cuando te levantes, tendrás que volver a sacar la parte de abajo de la silla.

El aficionado Iván (@Ivanmd_) ha compartido con humor en X (antes Twitter), lo que puede pasarle a él y al resto de los seguidores del equipo con los nuevos asientos abatibles. "El primer gol que celebre hay una alta probabilidad de que no me acuerde que son abatibles y me reviente contra el suelo", dice este fan.

Acostumbrados toda la vida a usar sillas normales que permanecen fijas, más de uno podría terminar en el suelo cuando el equipo de Álvaro Cercera marque un gol. Con la emoción del gol y de la victoria, los aficionados chicharreros tendrán que tener en cuenta esto cada vez que el CD Tenerife anote un tanto.

Las nuevas butacas del Heliodoro Rodríguez López

El Cabildo de Tenerife inició este verano la instalación de los nuevos asientos autoabatibles en el estadio Heliodoro Rodríguez López dentro del plan integral de modernización del recinto. Esta actuación tenía una inversión de 2,8 millones de euros, con el objetivo de "mejorar la comodidad, la accesibilidad y la seguridad de los espectadores", según explicaba el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso.

De esta manera, tanto el Cabildo como el club convertirán el estadio en una referencia de este deporte y de los eventos multitudinarios. Los nuevos asientos cumplen con las exigencias de seguridad y accesibilidad marcadas por LaLiga, además de responder a las tendencias actuales en diseño y funcionalidad.

La reforma está completamente preparada para que el CD Tenerife reciba el sábado 6 de septiembre a la AD Mérida, en el marco de la segunda jornada de la temporada.