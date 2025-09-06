Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Una afición de Primera y unas gradas renovadas pero sucias: así vuelve el CD Tenerife al Heliodoro

El equipo blanquiazul vuelve a su feudo tras el descenso a Primera RFEF

La afición del Club Deportivo Tenerife siempre responde

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Club Deportivo Tenerife recibe al Mérida en su primer partido en el Heliodoro Rodríguez López tras consumar el descenso de LaLiga Hypermotion a la Primera RFEF saliendo del fútbol profesional.

Los blanquiazules, que empezaron ganando la primera jornada al Guadalajara, no se va a sentir solo a pesar del descenso. La afición tinerfeña, que tantas veces ha dado muestras de ser una de las mejores de España, vuelve a responder ante los suyos y se espera una entrada en torno a medio aforo, superando los 10.000 espectadores.

En los prolegómenos del partido, se ha podido ver a los aficionados animando por fuera del estadio, con cánticos a favor del club blanquiazul. Al final, los seguidores del Tenerife son los primeros que quieren ver a su Tete de nuevo en el fútbol profesional.

Nuevas butacas, nueva suciedad

El Heliodoro Rodríguez López, en el año de su Centenario, estrena nuevas butacas con Tenerife en grande y con las aspas de la bandera de la provincia tanto en Herradura como en Popular. Una nueva imagen más colorida y cuidada... desde lejos.

De cerca, algunos aficionados han reportado que varios puntos del estadio no han sido limpiados convenientemente antes del comienzo de la temporada, con tierra o restos de las obras que se han llevado a cabo en el Heliodoro.

Además, parece que a algún obrero se le olvido una escalera donde no debía. En la misma grada de Herradura, muchos se sorprendieron al ver ese utensilio.

