La afición del FC Cartagena, entre la confianza y la alerta

La indefinición del Fútbol Club Cartagena ha sido este verano mayor que nunca antes. Ha habido incertidumbre en otros momentos, como en la etapa de Sporto Gol Man, pero ninguno tan palpable como el actual en lo que a directiva y gestión se refiere. Los impagos, los problemas económicos, los choques administrativos y la falta de transparencia han marcado el décimo aniversario de Duino Inversiones y Paco Belmonte al frente del FC Cartagena. La venta de la propiedad, que parecía solucionar el problema de raíz, no ha ayudado y sólo la confección de la plantilla ha generado algo de ilusión. Es por todo ello por lo que la afición albinegra ha ofrecido un voto de confianza al club tras dos años de sufrimiento, pero no entierra el hacha de guerra y se mantiene alerta frente a la directiva de su equipo.

Cuando terminó la pasada temporada, todos pensaban que el FC Cartagena jugaría la próxima campaña frente a un estadio vacío, harto de las medias verdades y ocultación que habían jugado con el sentimiento albinegro. Fue entonces, lejos aún de producirse la venta, cuando Paco Belmonte se mostró confiado frente a la Federación de Peñas. Sabía que la afición no abandonaría al equipo pese al hartazgo y las protestas. Y tenía razón.

Dos meses después, la parroquia albinegra sigue ahí. Ya cuenta el club con más de cinco mil fieles en el día en el que termina el plazo de renovación. Más de la mitad de abonados del curso pasado ha decidido continuar al lado del club a pesar de todo.

El flamante fichaje de Pablo de Blasis, ídolo eterno en el Cartagonova e imagen de una de las épocas más brillantes de la entidad, representa a la perfección el dilema en el que vive el Cartagena y su parroquia. Sólo el rumor de su nombre, que comenzó a sonar en un momento clave de la campaña de abonados, ya supuso un empujón de moral y convicción. Su fichaje lo aumentó. No obstante, no consigue esconder toda la animadversión que tiene la grada hacia la antigua directiva, que sigue en el esquema del club, ni toda la desconfianza sobre Alejandro Arribas.

El pasado miércoles, un gran grupo de aficionados albinegros se desplazó hasta Águilas para ver al equipo en el segundo partido amistoso de la pretemporada. Al término del encuentro incluso se unieron a la plantilla en una comedida celebración. Al mismo tiempo, se pudo ver a Paco Belmonte y Manolo Breis en el estadio en su regreso a los palcos seis meses después. Sívori y Javi Hernández también estuvieron presentes en una mezcla de la nueva y la vieja directiva. Este hecho ha reactivado la hostilidad de muchos aficionados, quien se han manifestado a través de las redes sociales.

Este dilema mantiene a la masa social cartagenerista dividida. Por un lado, todos quieren seguir al equipo y animarlo en favor de los mejores resultados deportivos. Por otro, la desconfianza en las personas detrás del proyecto pende de un hilo. Alejandro Arribas, quien se había ganado el beneficio de la duda, pierde terreno mientras Paco Belmonte aparece en el papel de presidente que el madrileño debería ocupar.