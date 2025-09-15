Adri Pérez: «En el CD Tenerife me sentí muy valorado por todos»

El domingo regresa a la que fue su última casa, el CD Tenerife. ¿Qué supone para usted volver al Heliodoro Rodríguez?

La verdad es que es un estadio muy especial, sobre todo para mí porque fue allí donde hice mi debut a escala profesional. El Heliodoro es historia de nuestro fútbol y además tiene una afición que apriet bastante en todos los partidos.

El Tenerife llega volando a este partido. Invicto, imbatido, con pleno de puntos en el casillero. ¿Ha podido ver alguno de sus partidos?

Sí, claro que los he visto en las tres primeras jornadas. Están compitiendo muy bien. Llegan con un bloque sólido, en un gran momento y demostrando que son un equipo difícil de superar.

¿Cree que será capaz el Tenerife de mantener esta dinámica vencedora hasta el final de la competición?

Sí, es evidente que tienen argumentos para eso. Pero la temporada es muy larga y, como todos, tendrán que ir partido a partido.

A algunos jugadores del representativo ya los conoce. ¿Cuáles son los que más le están llamando la atención en estas jornadas inaugurales?

Tienen una plantilla completa en todas las líneas y con jugadores de mucha calidad, pero destacaría sobre todos a Aitor Sanz que es historia viva del Tenerife. Por suerte pude vivir el día a día con él y sé, de primera mano, todo lo que aporta dentro y fuera del campo. En el vestuario, es una figura determinante.

Efectivamente, ahí están algunos jugadores que fueron compañeros suyos en el filial. Supongo que se alegrará especialmente por Alassan, o por David, que ahora incluso tiene galones de capitán.

Me alegro por ellos, claro. Son buenos jugadores y fueron buenos compañeros. Es bueno que cuando se dan oportunidades, se demuestra que salen jugadores de provecho como son ellos.

¿Siente que podía haber jugado el partido del domingo con la camiseta del Tenerife? ¿Hubo opciones reales de quedarse?

Al final ya sabemos cómo es el fútbol y son cosas que no dependen de uno. Ahora estoy centrado solo y exclusivamente en dar lo máximo con el Ourense, y preparar el partido de la mejor forma posible.

¿Hubo opciones hasta prácticamente el final del mercado?¿Cómo fueron las conversaciones con los actuales dirigentes del club?

No fue decisión mía salir del club. A mí me hubiera gustado continuar. Claro que me hubiera hecho ilusión. Intentar dar el salto del filial al primer equipo fue el motivo por el que fui al Tenerife. Por hache o por bé, no se dieron las circunstancias. Sí conseguí debutar en la Liga y en la Copa del Rey, y obviamente siempre le tendré un cariño muy especial al club y a la gente. Pero ahora lo importante es que estoy feliz de estar donde estoy;el año pasado el Ourense hizo una gran campaña y mis objetivos pasan por consolidarme en el club y en la categoría.

¿Qué se llevó de su etapa en el Tenerife y cuáles fueron los momentos más especiales de Adri Pérez como blanquiazul?

Guardo muchas, muchas cosas bonitas de Tenerife como isla y del Tenerife como club. Me sentí muy valorado por los compañeros, por el cuadro técnico y por supuesto por la afición. ¿Qué me llevo?Pues todo el aprendizaje, toda la experiencia de haber competido en un club histórico y sobre todo el afecto de la gente. Son cosas que voy a guardar para toda la vida con mucho aprecio.

¿Qué Ourense veremos en el partido del domingo?

Principalmente un equipo competitivo, que trabaja mucho, que no da un balón por perdido y que va con la idea de ponerle las cosas muy difíciles al Tenerife.

Hace solo unos días confesaba Dani Selma en estas páginas que había visualizado marcarle un gol al Tenerife y no celebrarlo. Él estuvo a punto de conseguirlo, ¿se imagina usted un momento así en el partido del Heliodoro?

Pues no lo sé (ríe). Al final es fútbol y dependerá de la situación, del momento. Celebre o no celebre un gol en el Heliodoro no va a cambiar nada de lo mucho que le estoy agradecido al club , a la isla y al Tenerife como institución.

Y acabo preguntándole por sus favoritos. No sé si ya ha participado de alguna quiniela al respecto pero, ¿qué equipos ve arriba al final de la liga?

Espero que esté el Ourense CF en la parte alta de la clasificación, pero seguro y es obvio que estarán seguro los equipos recién descendidos. Pienso que Tenerife y Racing de Ferrol acabarán pugnando por la plaza que da el derecho a subir a Segunda División.

