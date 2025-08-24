Con vistas a mejorar las prestaciones en el apartado físico, necesario en el fútbol de alto nivel de hoy en día, el Hércules ha cerrado un acuerdo con el centro de entrenamiento MoveStrong JT&NF liderado por José Tomás Frías. El preparador físico cuenta con una actual trayectoria dentro de la élite, puesto que formó parte del cuerpo técnico del Getafe de José Bordalás durante dos temporadas. El Hércules contará con un aliado en todo lo relacionado con el análisis y la mejora física de los jugadores, con el objetivo de prevenir lesiones durante la próxima temporada y mejorar las prestaciones físicas.

Pregunta: ¿En qué consiste el acuerdo firmado con el Hércules?

Respuesta: El acuerdo consiste en dotar al Hércules de materiales de última generación para su gimnasio, particularmente inerciales y específicos para el desarrollo de la fuerza. Además, poner a disposición del primer equipo nuestro centro de entrenamiento MoveStrong JT&NF, especializado en análisis del rendimiento. Esto nos permite ofrecer a los jugadores herramientas avanzadas que complementan el trabajo diario dentro del club.

P: ¿Cómo surgió?

R: La relación surge como un añadido más del club para lograr los objetivos y para dotar al primer equipo de recursos más profesionales, así como un espacio externo en el que trabajar aspectos de rendimiento y prevención con un enfoque especializado. Nosotros entendemos que el fútbol moderno exige individualización y tecnología, y el Hércules ha apostado por dar ese paso adelante.

P: ¿Qué objetivos se han marcado con este acuerdo?

R: El objetivo principal es que el Hércules cuente con un apoyo externo en el área de rendimiento. Queremos ser un aliado del club en todo lo relacionado con el análisis y la mejora física de los jugadores, aportando recursos que permitan trabajar con mayor calidad, reducir el riesgo de lesiones y potenciar su desarrollo en el día a día. La idea es que el Hércules crezca sobre una base de trabajo físico profesional y adaptado al fútbol moderno.

P: ¿Cómo es trabajar con Pepe Bordalás?

R: Tuve la suerte de trabajar dos años con Pepe Bordalás en Primera División como responsable del trabajo de fuerza. Es un entrenador muy exigente, con una gran capacidad para sacar el máximo de cada jugador. La intensidad y la seriedad con la que se afronta cada sesión es lo que marca su estilo.

P: ¿Qué aprendió de él en el aspecto físico y en la metodología de trabajo?

R: Principalmente, aprendí la importancia de la disciplina y la constancia en el trabajo de fuerza. En sus equipos tanto los aspectos defensivos como ofensivos, se construyen también desde la preparación física, donde la exigencia es máxima. Esto me reforzó la idea de que la fuerza es un pilar innegociable en el fútbol de élite.

P: ¿Es exigente Bordalás con sus equipos en lo que respecta a la preparación física?

R: Absolutamente sí. Entiende que para ganar un partido no solo depende de la técnica o la táctica, sino de mantener una alta intensidad durante los 90 minutos y ser capaces de repetir esfuerzos. Para ello la preparación física es un elemento estratégico, y exige que cada jugador llegue a su máximo nivel condicional.

P: ¿Qué aspectos pueden variar en la preparación física entre equipos? Por ejemplo, ¿qué puede cambiar en una pretemporada del Elche a una del Hércules?

R: La principal diferencia está en los recursos. En un club con más medios dispones de más tecnología y personal para monitorizar cada variable, como las cargas internas, externas, test de fuerza, GPS… En otros contextos, como en el Hércules, la clave es optimizar los recursos disponibles y apoyarse en acuerdos externos como el nuestro, que permite acercar al jugador de Primera RFEF a metodologías de élite.

P: En su experiencia, ¿qué importancia tienen los preparadores físicos dentro de un equipo de fútbol?

R: El preparador físico suele ser una pieza invisible pero fundamental. Somos gestores de cargas: equilibramos la exigencia competitiva con la necesidad de prevenir lesiones, optimizamos el rendimiento y aseguramos que el jugador pueda competir cada semana al máximo nivel. Sin ese equilibrio, la exigencia del fútbol moderno sería insostenible.

P: Durante esta pretemporada, el Hércules ha jugado dos amistosos en césped artificial y en ninguno han disputado minutos jugadores del primer equipo. ¿Hasta qué punto es peligroso este tipo de césped?

R: El césped artificial implica un mayor estrés articular y muscular, sobre todo a nivel de rodilla y de musculatura isquiosural, porque el apoyo y la fricción no son iguales que en césped natural. Ahora bien, no es un problema en sí mismo si se gestiona adecuadamente. El riesgo aumenta en jugadores con carga acumulada o con historial de lesiones, por eso es lógico que se priorice la prevención en pretemporada.

P: ¿Que opinión tiene sobre las pretemporadas de los grandes equipos con las giras y los viajes?

R: Las giras internacionales son positivas a nivel económico y de marketing, pero desde el punto de vista físico condicionan el descanso y la calidad de los entrenamientos. El cuerpo técnico debe planificar muy bien las cargas, ya que los cambios de huso horario, viajes largos y partidos amistosos de alto nivel aumentan el riesgo de fatiga y lesión.

P: ¿Qué diferencias hay entre la preparación física de un futbolista de hace 10 o 15 años con la actual?

R: El cambio principal es la individualización y el soporte tecnológico. Antes el trabajo era más general, con menos control objetivo. Hoy utilizamos plataformas de fuerza, test como el CMJ o el IMTP, y GPS para conocer al detalle la condición de cada jugador. Esto permite diseñar entrenamientos más precisos, prevenir sobrecargas y personalizar la preparación según la posición y el historial del futbolista.