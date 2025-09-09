La actuación redonda de Jesús de Miguel: en el Once Ideal y nominado al Mejor Gol y al premio MVP

Que el Rodríguez López iba a ser un escenario fetiche para Jesús de Miguel lo sabía hasta el propio futbolista antes de aterrizar en el Tenerife. De Miguel, que visitó el feudo insular en la 17/18 siendo futbolista del Inter de Madrid, celebró un ascenso a Segunda B en el verde capitalino ese 27 de mayo. En su perfil oficial de Twitter (ahora X), Demi tiene todavía de fondo una fotografía de aquella mañana. El entonces jovencísimo delantero de 21 sonreía eufórico junto a su familia.

Siete años y medio después, y a buen seguro que con ese bonito recuerdo rondándole la cabeza al tiempo de saltar por primera vez el Heliodoro con la casaca blanquiazul, ni en el más optimista de los escenarios se imaginaba Jesús de Miguel saliendo tan triunfador de un Tenerife 3-0 Mérida que quedará, igual que el ya mentado 0-1, para siempre en su memoria.

Dos golazos

El atacante madrileño, que venía de asistir por partida doble en la primera jornada de Liga, apenas necesitó 11 minutos para festejar su primera alegría bajo el calor de su nueva afición. Zapatazo a la red desde larga distancia para sorprender a Csenterics (el portero del cuadro romano) y poner patas arriba el recinto capitalino, que volvió a vibrar a la hora de juego, con un remate esta vez fino a la base del poste tras una asistencia de mérito de Enric Gallego.

Agasajado por su afición

En la noche del sábado al domingo, De Miguel no solo se echó al bolsillo a un tinerfeñismo ávido de nuevos referentes, sino que se catapultó hacia todos las distinciones de la segunda jornada en Primera Federación. Para empezar, y al margen de los galardones oficiales, el espigado goleador ya ha sido designado como MVP del partido por la propia afición del representativo en una votación realizada en las redes sociales de la entidad.

Todo en uno

Pero aún más importante, De Miguel se ha colado en el Once Ideal de la Jornada –siendo el único blanquiazul, aunque Nacho Gil bien podría haber participado en el elenco de elegidos– y opta también al Mejor Gol, por el primero de sus dos tantos, y al reconocimiento de Mejor Jugador del fin de semana. Las votaciones comenzaron ayer y concluyen hoy a media mañana y, por ahora, el tinerfeñista lidera los dos apartados: al gol con un 36% de los votos y al MVP con más de un 43%.