Acelerón final del Hércules para completar la plantilla

Restan dieciséis días para el cierre del mercado estival. Dos semanas en las que debe quedar definido el plantel definitivo con el que el Hércules iniciará, el último fin de semana de agosto, la campaña que debería servirle para regresar al fútbol profesional después de un periplo que se está haciendo interminable por la periferia del balompié nacional. La comisión deportiva tiene previsto realizar, al menos, dos movimientos más. Pero no renuncia a un tercero si la coyuntura es propicia... que se está trabajando para que lo sea.

Un efectivo más por línea es la idea totalitarista. Los dos primeros, muy avanzados, serían futbolistas sub-23, lo que no provocaría ningún movimiento de salida. Pero la tercera, de concretarse, si obligaría a crear espacio en el bloque de licencias profesionales, lo que supondría dar una baja en el tramo final de la ventana de fichajes, que se cerrará definitivamente el 1 de septiembre, un segundo antes de la media noche.

La máxima preocupación se centra en el flanco zurdo, tanto en defensa como en ataque. La baja de Nico Espinosa, cifrada en unos cuatro meses (según la valoración más conservadora del cirujano encargado de su intervención) deja una de las principales bazas ofensivas del tercer proyecto de Rubén Torrecilla en Alicante sin su principal baluarte. Rojas, Aranda y Galvañ están rotando en esa tarea en pretemporada, pero ninguno acaba mostrar una jerarquía (e incidencia en el juego) semejante a la del capitán. Un talento joven que pueda actuar por ambos flancos y que ayude a equilibrar las transiciones y las llegadas al área es lo que busca la secretaría técnica, convencida de que se puede cerrar la operación con un jugador de enorme proyección si nada se tuerce.

La otra pieza que progresa adecuadamente, con buen entendimiento entre las partes, iría destinada al mediocentro, preferentemente de perfil defensivo. Competencia directa para Mangada y César Moreno toda vez que Ben Hamed se ha tornado fundamental (sin dejar de brillar desde el primer minuto de ensayos estivales) en la posición de ocho.

Si las incorporaciones cesan ahí, nadie se movería y el bloque arrancaría ante el Tarazona, en el Rico Pérez, el 30 de agosto, a las 21:30 horas, con todas las caras que muestra ahora dado que tampoco se está valorando facilitar cesiones a canteranos, puesto que el filial blanquiazul debe defender su recién recuperada plaza en Tercera RFEF, incluso plantearse el salto si es posible. Para ello será necesaria la aportación de todos los que ahora mismo participan en las sesiones de trabajo en dinámica del primer equipo.

Preocupación en el lateral

En una evaluación global, el balance a propósito del desempeño del equipo en pretemporada es positivo, según los responsables del equipo. La sensación en el vestuario y los despachos es que el plantel se ha mejorado, que se han corregido deficiencias importantes, pero si aumentan el foco, si posan la lupa en alguna posición por considerarla a menor nivel que el resto, esa sería la del lateral zurdo, donde ni Retuerta ni Pleguezuelo, de los que se esperaba más, sobre todo el primero, se han ganado los galones de la titularidad. Están un peldaño por debajo de los demás a catorce días del inicio liguero.

Restan dos duelos amistosos más, uno este martes frente al Jove Español, en San Vicente, y el que cerrará el ciclo de preparación, en la vieja Condomina, contra el UCAM. El choque contra el equipo de Álvaro Hernáiz abrochará una pretemporada larga y dejará limpia de enfrentamientos la semana previa al segundo intento de salir de Primera RFEF para cobijarse bajo el paraguas de LaLiga.

Si se mantiene la previsión de la comisión deportiva, la semana que arranca el lunes será clave para concretar, como mínimo, dos de las tres incorporaciones en las que se sigue trabajando a pesar de los dos días libres que ha decretado el técnico antes de regresar este lunes a los entrenamientos.