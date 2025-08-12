Así fue el accidentado debut de Felipe Miñambres como futbolista del CD Tenerife: sin entrenador elegido y lesionado tras marcar en Arona

Felipe Miñambres Fernández no es solo un presidente cercano, diligente y muy resolutivo, como así demuestran sus primeros pasos al frente del representativo. Entre sus numerosas virtudes también le destacan sus más íntimos una memoria prodigiosa, de la que tiró el astorgano hace solo unos días para evocar ante Paco Santamaría, su homólogo en el CD Marino, que su estreno como futbolista del Tenerife había tenido lugar precisamente en el estadio al que volverá este viernes. Fue en el Antonio Domínguez de Los Cristianos un 6 de agosto de 1989. El estreno fue accidentado para Felipe, que tuvo que ser sustituido en el minuto 27 de su primer amistoso en la Isla por lastimarse en la secuencia donde anotó además su primer gol con el equipo de su vida.

No fueron fáciles los inicios para Felipe, que pasó el primer año por el amargo tramo de ser silbado por su propia grada, la del Heliodoro Rodríguez. Pero en realidad todo empezó en Arona, adonde el Tenerife fue a jugar contra el Ibarra antes de empezar la competición. La lesión de Felipe tras celebrar un gol no fue lo único anómalo del partid; también a condición de interino de Justo Gilberto, que se sentó en el banquillo blanquiazul tras fracasar las negociaciones para traer al Indio Solari. Así que finalmente sería Vicente Miera el jefe de aquel proyecto que aún empezaba a andar.

Los periódicos de la época recogen que el recién nombrado gerente del club, Santiago Llorente, había tenido que desplazarse a Madrid dos semanas antes para abrochar el fichaje de Felipe, proveniente del Sporting. En la capital de España se formalizó la operación, «una vez comprobado que la cláusula que Felipe tiene en su contrato le deja en libertad una vez que se indemnice al Sporting de Gijón con sesenta millones de pesetas», tituló El Día. «Que es la cantidad que el Tenerife ha dado al jugador para que éste compre su carta de libertad», añadía este periódico.

Miñambres atendió aquellos días a los medios de la Isla. «Hemos llegado muy pronto a un acuerdo, y aunque sé que el Sporting está tratando de poner pegas, lo cierto es que ya es demasiado tarde para ello, y en el contrato está muy claro que me puedo marchar una vez haya pagado esos sesenta millones». En el centro de la controversia por una operación de las que entonces no se estilaba, el ahora presidente del Tenerife se quejaba de la posición adoptada por el equipo asturiano. «El Sporting nunca me habló con claridad acerca de las condiciones que yo le había puesto, y aunque es ver dad que ha habido otros equipos interesados en mi, sólo el Tenerife ha puesto cifras sobre la mesa. Para el Sporting, desde luego ya es tarde».

Por la vía de la cláusula

El astorgano conocía a su nuevo equipo por un anterior cruce en la Copa del Rey. «La oferta del Tenerife es interesante», enunció al tiempo que la prensa local cifraba en diez millones de pesetas su salario por cada una de las cuatro temporadas que firmó inicialmente. Al final, serían diez las que cursaría en el representativo. El leonés arribó a la Isla en tiempo y forma para sumarse a la concentración veraniega del equipo, que se realizó aquel año en un hotel de Los Realejos.

A caballo entre las negociaciones frustradas por Solari y la llamada inesperada a Miera, el equipo se fue a Arona a jugar contra el Ibarra. Justo Gilberto alineó inicialmente a Belza, en la puerta; Salmerón, Toño, Hierro y Quique I, en la defensa; Guiña, Víctor y David, en el centro del campo y Felipe, Rommel Fernández y Chalo, en la delantera. Ya entonces eran habituales los carruseles de cambios en estos amistosos estivales, así que en el Tenerife intervino toda la plantilla con excepción del portero Josu Urcelay.

Las crónicas

Las crónicas rubricadas por los reporteros de entonces recogen que el Antonio Domínguez se llenó hasta los topes, «a pesar de que las entradas costaban mil pesetas», y que el Ibarra –entonces en el grupo Canario de Tercera División–fue un flojo adversario para el Tenerife. El principal foco de atención no era Felipe, sino el silencio de Javier Pérez ante la vacante en el banquillo local. Marca llegó a titular: «Alguien le ha echado un maleficio al club canario por cometer el pecado de subir a Primera, porque los técnicos huyen de él como si de la peste se tratara». A los pocos días llegó Miera, el Tenerife fue al Trofeo Teide a jugar su siguiente amistoso de pretemporada, Felipe se recuperó de su lesión y emprendió el camino hacia su primer partido oficial. El resto ya es historia.