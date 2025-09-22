Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SD COMPOSTELA

Aarón Martínez, fuera de peligro tras un codazo que le provocó un traumatismo craneoencefálico ante el Cambados

El lanze ocurrió en el tiempo añadido y además de generar la expulsión del cambadés Alberto Lago por doble amarilla, propició la falta que significó el gol de la victoria

Aarón Martínez es evacuado por los servicios médicos este domingo en el estadio Vero Boquete

Aarón Martínez es evacuado por los servicios médicos este domingo en el estadio Vero Boquete / SD Compostela / @nacho_castano_

David Suárez

Santiago de Compostela

El jugador de la SD Compostela, Aarón Martínez, ya está fuera de peligro. Después de sufrir un traumatismo craneoencefálico y cervical por un codazo de un rival este domingo durante la disputa del encuentro contra el Juventud Cambados en el Vero Boquete, el defensa de Redondela tuvo que ser trasladado por los servicios médicos hasta el hospital HM La Rosaleda, dónde ya han descartado lesiones significativas.

El lanze ocurrió en el tiempo añadido y además de generar la expulsión del cambadés Alberto Lago por doble amarilla, propició la falta que significó el gol de la victoria. Según informan desde el club mediante un parte médico, Aarón deberá ahora guardar reposo mientras dure el seguimiento de sus lesiones, sin concretar si podrá estar disponible para la próxima jornada de liga que el Compos disputa el próximo domingo 29 de septiembre en la Illa de Arousa contra el Céltiga.

Vía: El Correo Gallego

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas