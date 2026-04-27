Seguir a la selección nacional en el Mundial de 2026: un viaje que exige una base digital sólida

Son ya muchos los aficionados españoles que están organizando su verano en torno al Mundial de Fútbol de 2026. Primero, dos partidos de la fase de grupos en Atlanta. Luego, un vuelo a Guadalajara para el partido contra Uruguay y, si La Roja avanza, tal vez Dallas o, incluso, Nueva Jersey para la final.

El Mundial de 2026 será el primero de la historia organizado por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Su magnitud no solo multiplica las sedes, sino también la complejidad logística para los aficionados, con más vuelos, cruces fronterizos y desafíos organizativos que cualquier edición anterior.

En un viaje de estas características, los servicios digitales juegan un papel fundamental. Una buena conectividad es clave para gestionar billetes, transporte, reservas, navegación y comunicación… E inevitablemente surge una pregunta clave: ¿cómo garantizar que esta conectividad se mantenga estable cuando la ruta atraviesa varios países? Una eSIM -como, por ejemplo, la de Yesim — es la solución, ya que ofrece flexibilidad, conexión en todos los países sede del Mundial y evita los cargos por roaming o la inestabilidad del Wi-Fi.

Un mundo de herramientas digitales: la experiencia digital del aficionado

Hace diez años, prepararse para un viaje al Mundial significaba comprar un billete de avión, reservar un hotel e imprimir la entrada. En 2026 el escenario es muy distinto: la selección española disputará la fase de grupos en dos países, lo que implica diferentes controles de inmigración, operadores de telefonía móvil, monedas y modalidades de viaje.

Los dos primeros partidos se disputarán en Atlanta (Estados Unidos). A tu llegada al aeropuerto de destino, deberás pasar por el control de inmigración, un trámite que puedes agilizar gracias a herramientas como el Control Móvil de Pasaportes, que permite completar la declaración desde el móvil con antelación y evitar así la fila general.

La forma más rápida y cómoda de llegar al hotel suele ser a través de servicios como Uber o Lyft, mientras que herramientas como Citymapper facilitan los desplazamientos por la ciudad y te ayudarán a encontrar la mejor ruta hasta el Mercedes-Benz Stadium.

Si viajas en grupo —algo habitual en este tipo de competiciones—, aplicaciones como Splitwise permiten gestionar los gastos compartidos, mientras que WhatsApp seguirá siendo la principal herramienta de coordinación. ¿Conseguir mesa en un bar deportivo el día del partido? Sin plataformas como OpenTable o Resy, en una ciudad abarrotada las opciones son prácticamente nulas.

El tercer partido de la fase de grupos llevará a los aficionados a México. La distancia entre Atlanta y Guadalajara obliga a estar atentos a cualquier incidencia: un retraso o un cambio de puerta de embarque puede alterar los planes, y herramientas como FlightAware ayudan a reaccionar a tiempo. En destino, el tráfico será otro factor decisivo, por lo que aplicaciones como Waze se vuelven imprescindibles para llegar al estadio, sobre todo en la previa del duelo ante Uruguay.

A todo ello se suma un factor difícil de prever: el clima. Durante los meses de junio y julio, las condiciones pueden variar notablemente a lo largo del recorrido, desde el calor intenso en ciudades como Atlanta o Dallas hasta la temporada de lluvias en México. En este contexto, consultar aplicaciones meteorológicas como AccuWeather deja de ser algo accesorio para convertirse en una herramienta clave, capaz de condicionar horarios, desplazamientos e incluso la llegada a tiempo al estadio.

Una vez en el estadio, el acceso a los partidos será completamente digital: la entrada, en formato QR, se gestionará a través de la aplicación oficial de la FIFA, que elimina por completo el papel. Además, en la mayoría de los estadios de Estados Unidos y Canadá, los pagos serán exclusivamente electrónicos, lo que permite adquirir desde comida hasta una simple botella de agua con tarjeta o móvil.

Todas estas herramientas tienen algo en común: requieren conexión constante y estable. Sin ella, incluso el viaje mejor planificado puede fracasar rápidamente.

Todas las apss utilizadas para organizar el viaje, moverse por la ciudad y seguir el torneo dependen de una conexión a internet constante y estable. / D. R.

Una eSIM para toda la ruta

Aquí es donde entra en juego la eSIM, un microchip integrado en los smartphones modernos que permite descargar perfiles de operadores móviles de forma remota sin necesidad de cambiar la tarjeta física. En un viaje como el Mundial 2026, esto permite usar un solo perfil en varios países sin interrupciones y cero preocupaciones.

Con Yesim solo necesitas comprobar la compatibilidad de tu dispositivo en la página web de Yesim desde casa, instalar la aplicación, seleccionar un plan e instalar un perfil eSIM con un solo toque. Al llegar a tu primer destino, la conexión funcionará automáticamente en el propio aeropuerto, sin configuraciones ni colas para conseguir una tarjeta SIM después de un largo vuelo. Y al cruzar la frontera, el móvil cambiará automáticamente a la red local sin necesidad de pasos adicionales.

Football Fan Plan 2026: conectividad sin interrupciones y sin sorpresas en la factura

Especialmente para el torneo, Yesim ha desarrollado el Football Fan Plan 2026, una única eSIM con cobertura en todos los países participantes y cambio automático de red sin interrupciones. Incluye 10 GB durante 60 días por 30 dólares, suficiente para cubrir toda la fase de grupos y eliminatorias. El plan está disponible del 25 de marzo al 31 de julio de 2026.

Para quienes planean un itinerario más amplio, existen opciones globales como el Global Package, con cobertura en más de 80 países, o el Global Plus Package, que alcanza más de 140 destinos. A estas alternativas se suma Pay & Fly, un modelo de pago por uso que permite disponer de una eSIM válida en todo el mundo y abonar únicamente los datos consumidos.

Independientemente del plan, Yesim trabaja con más de 800 operadores asociados, seleccionando automáticamente la mejor conexión en cada punto de la ruta.

Una eSIM de Yesim permite disponer de conexión móvil en distintos países sin necesidad de tarjeta física ni cambios de operador. / D. R.

Mientras tanto, tu número principal permanece activo: puedes usar WhatsApp, Telegram y hacer llamadas. Todo el tráfico se gestiona a través de la aplicación, así que no recibirás una factura inesperada después de tu viaje. Y si viajas con tu familia, la función de Multiple eSIMs te permite comprar y gestionar varias eSIM simultáneamente en una sola cuenta, con control individual de consumo,

¿Quieres asegurarte de que todo funcione correctamente antes de poner rumbo al Mundial de Fútbol? Existe un plan de prueba de 500 MB por un precio simbólico, suficiente para comprobar la calidad de tu conexión sin ningún compromiso. Además, como Yesim funciona en más de 200 países, es perfecto no solo para el campeonato, sino también para cualquier viaje fuera de Europa.

Por qué las formas tradicionales de conectarse no son suficientes

En Europa, los aficionados españoles están acostumbrados a no preocuparse por las conexiones en el extranjero. El servicio Roam like at Home funciona en toda la UE, y un partido de la Liga de Campeones fuera de casa, en París o Múnich, es igual que un partido en casa. Pero Norteamérica queda fuera de esta zona.

El roaming con una operadora española está disponible, pero en condiciones muy distintas. El consumo de datos —ya sea navegando, en videollamadas o en streaming— puede disparar el coste hasta convertir la factura en una sorpresa al regresar. Además, el control del gasto en tiempo real es limitado: en la práctica, muchos usuarios no son plenamente conscientes de lo que están consumiendo hasta que vuelven a casa.

Parecería que la solución es comprar una tarjeta SIM local. Pero en un torneo multinacional, esto se convierte en un verdadero desafío. En los aeropuertos estadounidenses, la oferta de tarjetas SIM para turistas es escasa, y un plan decente con datos suficientes puede costar entre 50 y 80 dólares. Si aterrizas en México, necesitas comprar una nueva. Si el equipo llega a los playoffs en Canadá, necesitas comprar otra.

El Wi-Fi, por su parte, es limitado e inestable en movilidad o en espacios con alta concentración de usuarios, como estadios o aeropuertos. Imagínate pedir un Uber en Guadalajara para tomar un vuelo a la siguiente ciudad y que la conexión Wi-Fi en el vestíbulo del hotel se caiga. O estar haciendo fila en un estadio donde sesenta mil personas intentan conectarse a la misma red simultáneamente.

Ninguna de estas opciones cubre lo que los aficionados realmente necesitan en el Mundial de 2026: conectividad estable entre varios países sin retrasos en las fronteras, sin sorpresas en los resultados y sin tener que empezar de cero en cada aeropuerto.

El Mundial de 2026 no será solo el torneo de fútbol más grande de la historia, sino también una experiencia de viaje completamente nueva, en la que contar con una conexión a internet estable dejará de ser una comodidad para convertirse en una parte esencial del propio viaje. Soluciones como Yesim permiten tener esta necesidad cubierta incluso antes de salir de casa, para que puedas concentrarte en lo que más importa: el fútbol.