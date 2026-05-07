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Conference League

Seguidores del Estrasburgo hacen al Rayo pasar la noche en vela con fuegos artificiales

El equipo español no logró descansar previo a la semifinal de la Conference League

Fuegos artificiales no permitieron descansar al Rayo Vallecano previo a las semifinales de la Conference League

Fuegos artificiales no permitieron descansar al Rayo Vallecano previo a las semifinales de la Conference League / Caputra de pantalla | EFE

Jimmy Gómez Torres

Jimmy Gómez Torres

El recibimiento con fuegos artificiales en el hotel del Rayo Vallecano no fue precisamente para celebrar su llegada o alentarlos de cara al partido de este jueves ante el Estrasburgo, sino todo lo contrario y el objetivo lo cumplieron.

La víspera de las semifinales de la Conference League, en la que el Rayo mantiene ventaja (0-1) en el marcador global, la tuvo que pasar en vela por un grupo de seguidores del equipo francés reventaron la pirotecnia durante la madrugada, específicamente a las 02:00 horas.

Con la cita "anoche se empeñaron en que no descansáramos en Estrasburgo" en un post de X, fue que el equipo dio a conocer la situación, adjuntando un video como evidencia.

Residentes franceses también compartieron imágenes en las que a kilómetros del hotel de concentración se observan los fuegos artificiales, confirmando que no solo a los jugadores les interrumpieron el sueño, también a los vecinos de la zona.

Por una final histórica

Será más que un partido para acceder a la final. Para ambos clubes se trataría de la primera final de un torneo internacional en su historia.

Con eso en mente, la maniobra de los seguidores francés para hacer difícil el descanso de los jugadores del Rayo es un recurso más con el que buscan apoyar a la causa de su equipo.

Una maniobra que se suma a la ventaja que tendrán los franceses de jugar en casa, pues aunque llegan abajo en el marcador global, no son desconocidos a remontadas. Para acceder a estas semifinales, el Estrasburgo venció 4-0 en la vuelta y global de 4-2 al Mainz, ahora abajo en el global (0-1) por tan solo un gol, se aferran a otra noche épica.

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La estadística que le juega encontra al equipo de Vallecas es que esta temporada ha perdido todos los juegos de vuelta en la fase eliminatoria de la Conference League, avanzando gracias a sus goles en la ida.

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