El sector financiero también se vuelca con el Mundial

Cuando arranca un Mundial de Fútbol, el mundo entero habla de sistemas tácticos, roles y equilibrios sobre el campo. Franklin Templeton, una de las sociedades gestoras de inversiones y fondos más grandes e importantes del mundo, ha decidido hablar el mismo idioma. La gestora de activos internacional ha estructurado una propuesta dirigida a asesores financieros independientes y profesionales de banca privada en once mercados de Iberia y Latinoamérica bajo una premisa tan sencilla como provocadora: un porfolio bien construido funciona exactamente igual que un equipo de fútbol ganador. Una manera distinta en la que los negocios buscan hacer símiles con el fútbol.

Así ha sido su versión:

El portero: la última línea de defensa del patrimonio: En la portería, Franklin Templeton coloca al Franklin Gold & Precious Metals Fund. El oro y los metales preciosos han ejercido históricamente como activo refugio en momentos de alta volatilidad, inflación o tensión geopolítica. Un portero no marca goles, pero su ausencia puede costar el partido.

La defensa: solidez estructural con tres perfiles complementarios: La línea defensiva la componen tres fondos con lógicas distintas pero complementarias, que en conjunto ofrecen lo que cualquier entrenador exige a su zaga: contención, disciplina y capacidad de salida limpia del balón. El Franklin European Total Return Fund es el primero en aparecer. Se trata de un defensa polivalente con una lectura de juego sólida. Ajusta su posición según cómo evoluciona el partido en renta fija europea. Se mueve por todo el ancho del campo: desde deuda corporativa hasta bonos gubernamentales investment grades denominados en euros, manteniendo el orden y la consistencia en su posicionamiento. Su fortaleza es la flexibilidad, una pieza clave para aportar equilibrio.

En el centro de la defensa se sitúa el Franklin Euro Short Duration Bond Fund, un jugador disciplinado, prudente y de mucha fiabilidad. No se lanza al ataque ni asume riesgos innecesarios. Su misión es mantener la línea defensiva firme y proteger el resultado cuando el rival aprieta. Aporta estabilidad y solidez al equipo, especialmente útil en momentos en los que la volatilidad amenaza con desordenar el partido. Cerrando la línea defensiva, se encuentra el Franklin Lexington PE Secondaries Fund (FLEX-I) que, siendo de los más experimentados en su sector de juego, es capaz de leer el juego antes que nadie y jamás improvisa. Posee un juego moderno con demanda al alza en los equipos actuales, aportando oportunidades que no brindan los centrales tradicionales. Un verdadero baluarte.

El mediocampo: el corazón de la cartera: Si la defensa protege y los delanteros marcan, el mediocampo es donde se ganan o se pierden los partidos. Franklin Templeton ha dotado a su centro del campo de cuatro fondos que cubren los diferentes registros que exige una cartera diversificada.

El Putnam US Research Fund es el carrilero ofensivo del sistema. Titular indiscutible, aporta un estilo de juego consistente. No busca brillar en cada jugada, sino tomar riesgo solo cuando tiene sentido. Sabe medir y reducir riesgos, con decisiones basadas en el valor de sus acciones. Su perfil lo sitúa entre los más elegidos por la prensa mundial para ocupar el rol estructural, destacándose frente a sus pares. El ClearBridge Infrastructure Value Fund es el segundo centrocampista. Con una gran proyección internacional, resalta en los partidos conflictivos y sabe cómo defender en contextos inflacionarios. Se echa el equipo a la espalda cuando el resto de los jugadores no tienen respuestas claras. En ciertos partidos, es capaz de meter el gol de la victoria.

El tercer mediocampista es el Franklin European Quality Dividend UCITS ETF, un mediocentro sólido y de gran fiabilidad. Se mueve por el centro del campo con mucha agilidad: entra y sale del juego cuando lo necesita el equipo, sin fricciones ni esfuerzo, conectando líneas con naturalidad y dando ritmo al equipo. Da asistencias de forma recurrente partido tras partido a base de dividendos, apoyándose en compañeros europeos de calidad. Su perfil conservador le permite proteger al equipo en momentos delicados. Cerrando el mediocampo por la banda, el Templeton Emerging Markets Bond Fund es el volante ofensivo acostumbrado a jugar en ligas emergentes. Se mueve bien en campos difíciles, buscando oportunidades de rendimiento mientras gestiona riesgos, tanto de local como de visitante. Conecta al equipo y mantiene la dinámica del juego aun en mercados desafiantes.

La delantera: crecimiento, convicción y visión de largo plazo. El tridente ofensivo de Franklin Templeton está compuesto por tres fondos con un denominador común: apuestan por temáticas de crecimiento estructural con horizontes de inversión de largo plazo. Son los fondos que marcan la diferencia en los mercados alcistas, los que justifican asumir mayor volatilidad a cambio de mayor potencial de revalorización.

El Franklin India Fund es un atacante veloz y con un potencial enorme por desarrollar. Refleja un motor del crecimiento, y cada partido es una oportunidad para romper líneas y sorprender con su desborde. Juega en un campo con condiciones únicas, marcado por una demografía favorable, una economía en expansión y un protagonismo creciente en el panorama internacional. Estos factores lo convierten en uno de los grandes valores de futuro del equipo. Cuando encuentra espacio, es capaz de desequilibrar el partido por completo.

El Franklin Technology Fund ocupa la posición de referencia ofensiva. La tecnología sigue siendo el motor de transformación económica más poderoso de nuestro tiempo, y un fondo con convicción en este sector —inteligencia artificial, computación en la nube, semiconductores, plataformas digitales— es hoy imprescindible en cualquier cartera orientada al crecimiento. Es el delantero estrella: mediático, determinante y capaz de desequilibrar cualquier partido.

El Royce US Small Cap Opportunity Fund completa la delantera con un perfil diferente pero igualmente ofensivo: las pequeñas capitalizaciones estadounidenses. Históricamente, el small cap americano ha ofrecido retornos superiores al large cap en horizontes largos, con la ventaja adicional de una menor cobertura analítica que genera ineficiencias explotables por gestores activos especializados. Es el delantero de área, menos vistoso que el mediático, pero decisivo cuando el partido se aprieta.

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El mensaje de fondo es tan antiguo como la gestión de activos: la diversificación inteligente no consiste en acumular posiciones, sino en ensamblar piezas que se complementen. Y en eso, al parecer, el fútbol y la inversión hablan el mismo idioma.