Los secretos de Jagoba Arrasate tras dejar Osasuna: "En el Mallorca no tenemos psicólogos y yo hago esa función"

Jagoba Arrasate cambió de aires en 2024. El ex entrenador de Osasuna tomó una decisión muy importante el verano pasado para enfundarse en un nuevo proyecto por la isla balear. La decisión de fichar por el Mallorca se debió a múltiples razones tanto deportivas como extradeportivas, pero la que más le convenció fue la oferta de la dirección deportiva de firmar por 3 temporadas o más.

El técnico vasco buscaba estabilidad, y también un cambio de aires, porque como bien afirma, él y su familia eran felices en Osasuna. "Si yo voy a Mallorca es porque el proyecto es importante. Me ofrecieron tres años de contrato... Yo hablé con mi mujer y vimos que era un destino para estar tranquilos y a gusto", afirmaba. "Son seis años en Osasuna donde eres feliz. Dejar la felicidad para ir a un sitio donde no sabrás si eres feliz o no, es complicado. Pero sabíamos que cortar en seco y no estirar el chicle, era lo adecuado", decía.

Un paso al lado muy importante y meditado

"Tal y como me dice siempre Mendilibar, tienes que irte de los sitios antes de que sea tarde. Mallorca nos llamó la atención también por la propiedad americana, la figura de Aduriz, además de los 3 años de contrato", afirmaba.

Arrasate llegó a la isla tras una etapa exitosa de seis años en CA Osasuna, al que logró ascender a LaLiga en su primera temporada. Tras ello, el vizcaíno consiguió asentar al club navarro en la élite, al que llevó a disputar la fase previa de una competición europea, la UEFA Conference League, lo colocó en la final de la Copa del Rey de 2023 y disputó la Supercopa de España de 2024.

Anteriormente, Arrasate había dirigido a clubes como el Numancia o la Real Sociedad y pese a tener ofertas de la Premier League, decidió coger el proyecto del Mallorca. A sus 46 años cogió las riendas del equipo. "Todo hoy en día está globalizado y tenía muchas ofertas fuera del país, pero yo quería ser feliz con mi familia", decía.

La gestión en el Mallorca y su 'doble rol'

Jagoba es un entrenador muy experimentado, que sabe gestionar a la perfección múltiples situaciones que suceden dentro y fuera del vestuario. Tras su llegada a la isla, el técnico vasco ha tenido que afrontar diversos momentos de tensión, pero tal y como comenta, "son cosas del fútbol".

"En el día a día hay muchas situaciones calientes, pero yo soy más de dejar enfriar. Patadas en el entrenamiento, jugadores que no juegan... Pero yo siempre les digo que el despacho está abierto siempre. Estoy dispuesto a hablar de cualquier cosa. Un futbolista feliz rinde mejor. Es importante un equilibrio entre fútbol, familia y negocios", decía.

"En el Mallorca no tenemos psicólogos, y yo hago esa función", se sinceraba Jagoba. A todos se nos viene a la cabeza los episodios de tensión que ha habido en el vestuario en los últimos meses, con Maffeo o la última de Dani Rodríguez, apartado del equipo.

Jagoba Arrasate en el pódcast 'Los Fulanos' / SPORT.es

Ahora, afronta su segunda temporada al frente del equipo. La pasada campaña, el Mallorca terminó décimo, a cuatro puntos de Europa. En la 2025/2026, no ha empezado la competición de la mejor manera, ya que el Mallorca se encuentra en posiciones de descenso con tan solo 5 puntos, aunque esto no ha hecho nada más que empezar.