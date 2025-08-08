Sebas Moyano y Tachi ya están inscritos en LaLiga
El club formaliza el registro de los dos primeros de los seis fichajes realizados ya por el club aragonés
Jorge Oto
Sebas Moyano y Tachi ya están inscritos en LaLiga, por lo que ambos pueden jugar ya con el Real Zaragoza. El club formalizó este jueves el registro de ambos para certificar una inscripción obligatoria para poder competir. Sin embargo, solo Moyano lo hará en el estreno liguero, el próximo día 17 en San Sebastián, ya que Tachi cayó lesionado el pasado miércoles durante el amistoso disputado en Tarragona ante el Nástic y estará varias semanas de baja como consecuencia de la rotura muscular que han detectado las pruebas médicas.
De este modo, con Moyano y Tachi ya inscritos, cuatro de los seis fichajes realizados ya por el Zaragoza están a la espera de esa autorización de LaLiga para poder competir. Se trata de Radovanovic, Pomares, Paulino y Valery, el último en llegar.
En todo caso, el director deportivo Txema Indias ya dejó claro en la presentación de Paulino y Pomares respecto a la falta, entonces, de inscripciones que "es un tema ajeno a mí. Yo sé con qué límite salarial puedo trabajar y a día de hoy el club no me ha transmitido que haya algún problema al respecto”.
- ¡Salida inminente de Iñigo Martínez a Arabia!
- Otro lío en el Barça: conflicto con los dorsales
- La salida de Íñigo, clave para facilitar las inscripciones en el Barça
- ¡El Barça podría traspasar ya a Iñaki Peña!
- Comunicado del Barça sobre la capitanía de Ter Stegen
- Mastantuono, Güler y Endrick se quedan fuera de los nominados al Trofeo Kopa
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros