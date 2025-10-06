La SD Negreira, el equipo que pone el morbo en el sorteo de Copa del Rey

Este lunes 6 de octubre (13:00h) se lleva a cabo el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025/26 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Muchos equipos 'humildes' tendrán la oportunidad de su vida enfrentándose a un equipo de Primera División, y uno de ellos ha generado cierto revuelo. Se trata de la Sociedad Deportiva Negreira, equipo gallego fundado en 1964 que comparte nombre con una de las tramas más reconocidas de la historia del fútbol español que vincula al FC Barcelona con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El Negreira, que juega sus partidos en el estadio Jesús García Calvo para 2.000 espectadores, donde este sábado ha vencido al Textil Escudo (4-0) para ganarse su participación en el sorteo, juega en el Grupo 1 de la Preferente Galicia. En su historia, el club ha ascendido hasta la Segunda División B en una ocasión (temporada 2005-06).

Con este resultado, los gallegos se enfrentarán el próximo 29 de octubre a un equipo de Primera División, protagonizando una de las eliminatorias de 'morbo'.

Aun así, no será a cualquier equipo de LaLiga EA Sports. Este año, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha implementado un nuevo formato en el que los equipos se agruparán en cuatro grupos geográficos y los emparejamientos se realizarán por proximidad, por lo que los rojos (con pantalones azules), se podrán enfrentar a Celta, Oviedo, Real Sociedad o Alavés en A Coruña.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local, agrega el organismo.

Por lo demás, la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 contará con la participación de 112 equipos provenientes de diversas categorías del fútbol español, con 16 equipos que disputaron la Primera División en la temporada anterior, 21 de Segunda y Primera RFEF, 29 de Segunda RFEF, 11 de Tercera RFEF, 4 de Copa Federación y los 10 de la categorías territoriales. En este caso, los cuatro conjuntos participantes en la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club) quedan excentos de esta primera ronda del torneo del 'ko'.

En este enlace podrás consultar los 116 equipos que jugarán la Copa del Rey 2025/26, entre los que se encuentran Puerto de Vega, Getxo, Atlètic Sant Just, Sant Jordi, Yuncos, Palma del Río, Maracena, Inter de Valdemoro, Los Garres y el propio Negreira.

Las fechas de la próxima Copa del Rey:

Primera Ronda: 29 de octubre

Segunda Ronda: 3 de diciembre

Dieciseisavos: 16 de diciembre

Octavos: 14 de enero

Cuartos: 4 de febrero

Ida semifinales: 11 de febrero

Vuelta semifinales: 4 de marzo

Final: 25 de abril