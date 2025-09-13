SD Huesca - Málaga CF: La historia se repite en El Alcoraz (1-0)

Las visitas a Huesca están empezando a convertirse en un tormento para el Málaga CF. Otra derrota. Otra vez en la última jugada del partido, como ya ocurrió la pasada temporada. Fue un partido difícil de ver, que se encaminaba al 0-0, pero a los blanquiazules les volvió a faltar oficio en los últimos segundos del partido para amarrar un punto que ya acariciaban. En una transición en el minuto 94, Liberto Beltrán castigó a los de Pellicer y les hizo perder su condición de invicto. La maldición de El Alcoraz suma un capítulo más.

La presión inicial del Huesca superó al Málaga. A los blanquiazules les costaba demasiado salir y dar tres pases seguidos. No sufrían tampoco, pero estaban siendo incapaces de superar líneas para llegar a los dominios de Dani Jiménez. Sin embargo, la primera ocasión clara de peligro fue para los de Sergio Pellicer. Error grave de la zaga altoaragonesa en la salida desde atrás y el balón llegó a la Lobete, que la estampo en la cruceta con un zurdazo desde fuera del área.

Respondió el Huesca a balón parado. Piña cabeceó desviado en una falta lateral botada por le exmalaguista Portillo. El partido estaba siguiendo el guion esperado. Feo, trabado, sin ninguna continuidad en el juego en ningún bando. Algo más de dominio territorial de los de Sergi Guilló, pero poco más, sin ni siquiera inquietar Alfonso Herrero.

Avanzaba el primer acto y la cosa no mejoró. Partido muy flojo del Málaga en ataque en estos primeros 45 minutos. Solo se plantó una vez más en el área rival, Chupete la puso atrás y de nuevo apareció Lobete para rematar en semifallo con la izquierda. Flojo y desviado. Se llegó al descanso sin goles, un fiel reflejo de lo que se vio sobre el césped.

Cambio en el Málaga CF para el inicio del segundo tiempo. Debutó Brasanac, en sustitución de Julen Lobete. Se reestructuró el equipo, con Joaquín cayendo a banda izquierda y Larrubia por la derecha. Mejor el Málaga en este segunda parte. Dio un paso adelante y ya no se jugaba tanto en su campo. A la contra tuvo una nueva ocasión para adelantarse. Galopada de Joaquín que terminó con un disparo muy desviado desde dentro del área.

Carrusel de cambios en ambos equipos en el minuto 65. Entraron Carrillo y Sielva en el Huesca; Adrián Niño y Dani Lorenzo en el Málaga. Se marcharon Chupete y Dotor.

Siguió la misma tónica y solo se animó en los minutos finales, donde la historia se volvió a repetir para el Málaga en El Alcoraz. La tuvo primero el equipo blanquiazul en una acción personal de Larrubia que no pudo definir bien desde dentro del área y en la última jugada del partido se volvió a repetir lo de la pasada temporada. Gol oscense cuando parecía que el tema iba a terminar en empate. Los de Sergi Guilló pillaron descolocado al Málaga, ejecutaron una rápida transición y al final fue Liberto Beltrán, que llevaba pocos minutos en el césped, el que cazó un balón suelto en el interior del área para batir a Alfonso Herrero. Pidió falta previa sobre Rafa el Málaga, pero no hubo revisión. Y ya no hubo tiempo para más. ‘Déjà vu’ en El Alcoraz.