SD Huesca - Málaga CF: Contra los elementos

El Málaga CF afronta un encuentro de máxima dificultad. Por el escenario, por el rival y por la delicada situación en cuanto a lesionados con la que debe afrontar este sábado, a partir de las 18.30 horas, su visita a la SD Huesca en El Alcoraz, un estadio en el que nunca ha ganado. Los de Sergio Pellicer llegan bien en la clasificación, invictos tras cuatro jornadas (2 victorias y 2 empates) y con la ilusión de alargar su buen inicio con un triunfo que rompa su maldición en el Alto Aragón.

El conjunto blanquiazul ha protagonizado un buen arranque liguero en lo que a resultados respecta. Suma 8 puntos de 12 posibles, después de haber jugado ya tres partidos en La Rosaleda -ganó a la Real B y empató con el Éibar y el Granada- y solo uno lejos de su estadio, en el que consiguió el triunfo por 0-1 en Las Palmas. Ese empate ante los nazaríes en la pasada jornada, después de tener hasta dos goles de renta, ha evitado que los de Pellicer estén situados aún más arriba en la tabla. Aunque no hay motivos para demasiada queja.

Por su parte, el Huesca está solo un pasito por detrás, con 7 puntos, después de tener un buen inicio en las primeras tres jornadas y cosechar su única derrota hace solo una semana, en su visita al recién ascendido Ceuta. Los de Sergi Guilló intentarán por todos los medios dar la vuelta a ese tropiezo en el Murube con un resultado positivo ante el Málaga.

El Málaga, plagado de bajas

La nota más negativa en estas primeras semanas de competición para el Málaga están siendo las lesiones. Hasta ocho bajas acumula para la visita al Huesca. A los lesionados de larga duración -Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor- se suman ahora otras cuatro ausencias para el choque: Carlos Puga -lesión muscular-, Izan Merino -molestias en el tobillo-, Josué Dorrio -proceso vírico- y Dani Sánchez -proceso vírico-.

Con este panorama tendrá que lidiar Sergio Pellicer para configurar al once que salga de inicio ante el Huesca. Ante la baja de Carlos Puga, el míster cuenta con diferentes opciones para configurar la defensa. Lo más natural sería dar entrada a Jokin Gabilondo, pero la opción de pasar a Murillo al lateral y dar a entrada a Einar Galilea junto a Montero en el centro de la defensa está muy presente. Además, se ha llevado a los canteranos Recio y Rafita para abrir aún más el abanico de posibilidades. En el lateral zurdo volverá a la titularidad Víctor García y, para sustituir a Izan Merino, podría debutar de blanquiazul el último fichaje, Darko Brasanac. Pellicer recupera también a Adrián Niño, pero con tan pocos entrenamientos con el grupo lo lógico es que la titularidad siga siendo para Chupete, que viene de firmar un doblete contra el Granada, con la opción Eneko Jauregi en la recámara.

El Huesca también afronta el duelo con varias bajas. La más destacada la del delantero Sergi Enrich, expulsado la pasada jornada en Ceuta. Sergi Guilló tampoco podrá contar con Dani Ojeda, Javi Mier, Jordi Martín y Willy Chatiliez.

Así las cosas, lastrado por las ausencias, pero con la moral alta por su buen inicio en esta edición de LaLiga Hypermotion, el Málaga CF buscará tres nuevos puntos en El Alcoraz, una plaza donde nunca ha ganado y ni siquiera ha podido marcar gol. Buen momento para romper la maldición.